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Официально: Huawei P40 Pro первым получит графеновый аккумулятор

23 декабря 2019, 15:55


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Huawei P40 Pro может быть первым смартфоном в мире, оснащённым новым типом аккумулятора, изготовленным из графена. Данный материал обещает более быстрое время зарядки, увеличенное время работы и к тому же, такие аккумуляторы меньше в размере. Данная информация появилась на официальном аккаунте Huawei France в Twitter. Стоит отметить, что спустя некоторое время пост был удален, но его удалось сохранить некоторым источникам.

Huawei P40 Pro получит графеновую батарею


В самом твите было указано, что Huawei станет первой компанией, представивший флагманский смартфон с графеновой батареей. А также отмечено, что зарядка от 0 до 100% займет всего 45 минут. Согласно прежним слухам, ёмкость батареи Huawei P40 Pro может достигать 5000 мАч, но из-за использования графена сам элемент батареи может быть на 30% меньше, чем обычная литий-ионная.

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Говоря о прочих характеристиках, уже известно, что будущая новинка получит камеру с объективом перископного типа с 10x увеличением. Ещё одним главным вопросом относительно Huawei P40 Pro является то, будет ли устройство поддерживать сервисы Google. Huawei Mate 30 Pro стал первым смартфоном, попавшим под запрет правительства США, и поэтому так и не был запущен в Западной Европе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

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