Huawei P40 Pro может быть первым смартфоном в мире, оснащённым новым типом аккумулятора, изготовленным из графена. Данный материал обещает более быстрое время зарядки, увеличенное время работы и к тому же, такие аккумуляторы меньше в размере. Данная информация появилась на официальном аккаунте Huawei France в Twitter. Стоит отметить, что спустя некоторое время пост был удален, но его удалось сохранить некоторым источникам.
В самом твите было указано, что Huawei станет первой компанией, представивший флагманский смартфон с графеновой батареей. А также отмечено, что зарядка от 0 до 100% займет всего 45 минут. Согласно прежним слухам, ёмкость батареи Huawei P40 Pro может достигать 5000 мАч, но из-за использования графена сам элемент батареи может быть на 30% меньше, чем обычная литий-ионная.
Говоря о прочих характеристиках, уже известно, что будущая новинка получит камеру с объективом перископного типа с 10x увеличением. Ещё одним главным вопросом относительно Huawei P40 Pro является то, будет ли устройство поддерживать сервисы Google. Huawei Mate 30 Pro стал первым смартфоном, попавшим под запрет правительства США, и поэтому так и не был запущен в Западной Европе.
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