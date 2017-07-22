РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Процессор Intel Tiger Lake-U засветился в тесте Speed CPU

23 декабря 2019, 21:28


Потрясающая скидка на ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-58TJ

Чем меньше времени остается до наступления 2020 года, тем больше появляется утечек, касающихся новых процессоров Intel Tiger Lake. Самая свежая информация, появившаяся в сети, имеет отношение к характеристикам инженерного образца процессора Tiger Lake-U.

Процессор Intel Tiger Lake-U засветился на тесте Speed CPU


Согласно неподтвержденной информации тестируемый образец построен на 10 нм архитектуре и получил 4 ядра/8 потоков. Рассматриваемый процессор способен автоматически повышать тактовую частоту при работе в одноядерном режиме до 4,3 ГГц, при максимальной нагрузке в многоядерном режиме его тактовая частота будет иметь значение 4,0 ГГц. Из имеющейся информации известно, что тестируемый образец сравнивался с показателями флагманского процессора Ice Lake-U - Core i7-1065G7.

Процессор Intel Tiger Lake-U засветился на тесте Speed CPU


Работоспособность процессоров сравнивалась в двух режимах TDP: 15 Вт и 28 Вт. Так в режиме 15 Вт Tiger Lake-U в тестах SPEC Speed работает на 17% быстрее, чем процессор Ice Lake-U. В варианте с TDP 28 Вт новый процессор быстрее предшественника на 31% и на 18% быстрее своих же показателей при TDP 18 Вт. В тесте SPEC Rate при TDP 15 Вт можно увидеть улучшение показателей в сравнении с предшественником уже на 26 %, а при максимальном TDP 28 Вт преимущество новинки составит уже 60%. Такая высокая энергоэффективность в сравнении с процессором Ice Lake-U достигается за счет перехода на 10 нм техпроцесс.

Лазерное МФУ Brother DCP-L2520DWR с хорошей скидкой


Ожидается, что процессоры Intel Tiger Lake-U появятся в 2020 году. Согласно имеющейся информации, благодаря внесенным нововведениям, новые процессоры смогут обеспечить двукратное увеличение производительности в сравнении с процессорами предыдущего поколения, а также получат современную встроенную графику Intel XE.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD Ryzen 9 4900H и AMD Ryzen 7 4800H попали в спецификации новых ноутбуков от ASUS
  • Впечатляющие результаты теста мобильного процессора AMD Ryzen 7 4700U появились в сети
  • Новый 4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5
  • Nvidia представила платформу Drive AGX Orin с графикой нового поколения
  • Известны новые подробности о гибридных процессорах AMD Renoir

    • предыдущая новость
    Официально: Huawei P40 Pro первым получит графеновый аккумулятор

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучшие смартфоны 2019 года Обзор лазерного МФУ Xerox B1022 Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 декабря, 2019

    Процессор Intel Tiger Lake-U засветился в тесте Speed CPU

    Официально: Huawei P40 Pro первым получит графеновый аккумулятор

    Защищённый смартфон Oukitel WP5 с невероятно мощным аккумулятором всего за $99,99

    Samsung намекает на скорый запуск планшета Galaxy Tab S6 5G

    Владельцы iPhone X начали жаловаться на сокращение времени работы батареи

    Новые подробности о будущем флагмане Sony Xperia

    PlayStation 5 и Xbox обещают мгновенную загрузку игр

    Большая утечка о Samsung Galaxy Note 10 Lite: подробные официальные характеристики и цена

    Опубликованы результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT: производительность на уровне Vega 56

    21 декабря, 2019

    AMD Ryzen 9 4900H и AMD Ryzen 7 4800H попали в спецификации новых ноутбуков от ASUS

    20 декабря, 2019

    Впечатляющие результаты теста мобильного процессора AMD Ryzen 7 4700U появились в сети

    Huawei готовит смартфон P30 Lite (2020) для европейского рынка

    iPhone 2020 получат систему стабилизации изображения со сдвигом датчика

    Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

    Представлены смартфоны Oppo A91 и Oppo A8

    Facebook работает над собственной операционной системой

    Satechi USB-C Magnetic Charging Dock позволит заряжать Apple Watch от порта USB-C

    D-Link DCS-4705E: внешняя 5-Мп камера с ИК-подсветкой

    Huami Amazfit впервые примет участие в CES: новые категории инновационных продуктов

    Samsung Galaxy Buds + появились на первом видео

    ССЫЛКИ