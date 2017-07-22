Чем меньше времени остается до наступления 2020 года, тем больше появляется утечек, касающихся новых процессоров Intel Tiger Lake. Самая свежая информация, появившаяся в сети, имеет отношение к характеристикам инженерного образца процессора Tiger Lake-U.
Согласно неподтвержденной информации тестируемый образец построен на 10 нм архитектуре и получил 4 ядра/8 потоков. Рассматриваемый процессор способен автоматически повышать тактовую частоту при работе в одноядерном режиме до 4,3 ГГц, при максимальной нагрузке в многоядерном режиме его тактовая частота будет иметь значение 4,0 ГГц. Из имеющейся информации известно, что тестируемый образец сравнивался с показателями флагманского процессора Ice Lake-U - Core i7-1065G7.
Работоспособность процессоров сравнивалась в двух режимах TDP: 15 Вт и 28 Вт. Так в режиме 15 Вт Tiger Lake-U в тестах SPEC Speed работает на 17% быстрее, чем процессор Ice Lake-U. В варианте с TDP 28 Вт новый процессор быстрее предшественника на 31% и на 18% быстрее своих же показателей при TDP 18 Вт. В тесте SPEC Rate при TDP 15 Вт можно увидеть улучшение показателей в сравнении с предшественником уже на 26 %, а при максимальном TDP 28 Вт преимущество новинки составит уже 60%. Такая высокая энергоэффективность в сравнении с процессором Ice Lake-U достигается за счет перехода на 10 нм техпроцесс.
Ожидается, что процессоры Intel Tiger Lake-U появятся в 2020 году. Согласно имеющейся информации, благодаря внесенным нововведениям, новые процессоры смогут обеспечить двукратное увеличение производительности в сравнении с процессорами предыдущего поколения, а также получат современную встроенную графику Intel XE.
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