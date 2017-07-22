Adata решила выбраться из зоны комфорта и покорить новые горизонты. В частности, компания готовит несколько игровых продуктов, которые покажет в рамках выставки CES 2020 с 7 по 10 января.
Прежде всего стоит отметить первый 15,6-дюймовый игровой ноутбук Adata XPG Xenia 15. Будущая новинка получит IPS-дисплей с разрешением Full HD и процессором Intel Core i9 9-го поколения. Логично, что ноутбук будет использовать собственный SSD Adata XPG SX8200 Pro.
Двигаясь дальше, Adata готовит и игровой мини-ПК под названием XPG Gaia. Устройство представляет собой 5-л корпус с одним доступным слотом PCI и вмещает в себя видеокарты до 8 дюймов. За питание устройства будет отвечать блок питания мощностью 500 Вт и сертификацией 80 Plus Platinum.
Компания также готовит 27-дюймовый игровой монитор XPG Photon. Ожидается, что XPG Photon станет первым игровым монитором с технологией PixelDisplay Vivid Color Eye-Safe Display. Проще говоря, это метод фильтрации синего света, который помогает снизить нагрузку на глаза.
Ожидаются и новые компьютерные корпуса. Так, XPG Volta представляет собой цилиндрическую конструкцию из высококачественного металла, стекла и RGB-подсветки. Корпус может вместить в себя материнские платы типоразмера E-ATX, до трёх полноразмерных видеокарт и несколько радиаторов.
Как обычно, Adata покажет и новые SSD и другие продукты памяти. Sage, Indigo и Pearl - это твердотельные накопители PCIe 4.0, которые обеспечивают последовательное чтение и запись со скоростью до 7 000 Мбайт/с и 6000 Мбайт/с соответственно. Также выйдут SU630 и SX8100 ёмкостью до 4 Тбайт и скоростью последовательной записи до 2000 Мбайт/с. В области памяти у Adata есть два новых концептуальных модуля памяти RGB: XPG Darkmoon и XPG Sydyru ёмкостью 32 Гбайт. И, наконец, Adata представит новую игровую гарнитуру XPG Precog и игровую мышь XPG Heatshot.