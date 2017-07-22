Компания AOC выпустила свою первую игровую периферию - игровую клавиатуру GK500 и игровую мышь GM500.
Механическая игровая клавиатура с RGB-подсветкой GK500 оснащена отдельным переключателем для каждой клавиши. Она получила 104 клавиши с переключателями Outemu Blue, имеющими срок службы в 50 миллионов нажатий. А её RGB-подсветка предлагает 12 видов световых эффектов, которые можно синхронизировать с другими продуктами AOC, например, с мышью.
В свою очередь, игровая мышь AOC GM500 оснащается 32-разрядным микроконтроллером и оптическим игровым датчиком Pixart 3325. Она обеспечивает небольшое время отклика 1 мс и имеет разрешение до 5000 dpi. Мышка может похвастаться скоростью отслеживания 100 ips и ускорению 20g, благодаря чему геймеры могут совершать быстрые и чёткие движения.
В AOC GM500 предусмотрены шесть программируемых клавиш и полностью настраиваемая RGB-подсветка с четырьмя световыми эффектами и тремя скоростями их смены. Ожидаемый срок службы левой и правой кнопок Omron составляет 50 миллионов нажатий.