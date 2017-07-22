Несмотря на возникшие проблемы с правительством США, очевидно, что Huawei не собирается сдаваться. Напротив, эти запреты толкают компанию к дальнейшему развитию в различных направлениях. Так, по сообщениям Economic Times, Huawei готовит собственную альтернативу приложениям Google.
Напомним, что из-за запрета стороны США, новые смартфоны Huawei лишились приложений Google, таких как Google Maps, Google Drive и Gmail. А поскольку они довольно популярны и ими пользуется большинство владельцев смартфонов, эту проблему необходимо решить.
Чарльз Пенг (Charles Peng), генеральный директор Huawei и Honor India, в своём интервью ET отметил: «У нас есть собственные мобильные сервисы, и на данный момент мы стараемся построить собственную мобильную экосистему. Большинство ключевых приложений, таких как навигация, оплата, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря».
В конце концов, Google получает все преимущества монополии. Портфель компании настолько велик, и для того, чтобы конкурировать, Huawei необходимо создать альтернативы для Google Maps, Gmail, Google Pay, YouTube, Play Store и Play Games.
Суббренд Huawei - Honor, в настоящее время ведёт переговоры с 150 индийскими разработчиками приложений. В аналогичной заметке Чарльз Пэн подтвердил, что следующий смартфон Honor будет поставляться с сервисами Google. Надеемся, что компания предложит хорошую альтернативу сервисам Google и, наконец, добьётся успеха там, где потерпели неудачу многие другие.