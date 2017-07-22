Сообщается, что Xbox предложит больше преимуществ при запуске, чем её конкурент PlayStation 5. В частности, новая игровая консоль Microsoft получит 12 - 16 эксклюзивных игр на старте, тогда как PlayStation 5 будет полагаться на несколько громких блокбастеров PS4.
Несмотря на то, что ни одна из консолей нового ещё не была официально представлена, соперничество между ними уже началось. Ранее Microsoft уже поделилась кое-какой информацией относительно своей новинки, заметно опередив Sony. Но благодаря различным утечкам, технические характеристик консолей известны, и можно отметить, что они буду примерно на одном уровне.
Фил Спенсер (Phil Spencer), вице-президент игрового подразделения Microsoft, несколько недель назад объявил, что Xbox не будет совершать тех же ошибок, что и в прошлом. Содержание будет ключевым фактором в этой войне. В то время как Microsoft представила первые данные о Xbox на церемонии вручения наград 2019 года, Sony подняла завесу и раскрыла один эксклюзив Godfall. Также ожидается и Gran Turismo 7. Что касается Microsoft, мы знаем, что Halo Infinite станет частью линейки Xbox, а также Saga Senua: Hellblade II, продолжение игры Hellblade: Senua's Sacrifice.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".