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Microsoft Xbox получит преимущество перед Sony PlayStation 5

24 декабря 2019, 12:20


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Сообщается, что Xbox предложит больше преимуществ при запуске, чем её конкурент PlayStation 5. В частности, новая игровая консоль Microsoft получит 12 - 16 эксклюзивных игр на старте, тогда как PlayStation 5 будет полагаться на несколько громких блокбастеров PS4.

Xbox получит преимущество перед PlayStation 5


Несмотря на то, что ни одна из консолей нового ещё не была официально представлена, соперничество между ними уже началось. Ранее Microsoft уже поделилась кое-какой информацией относительно своей новинки, заметно опередив Sony. Но благодаря различным утечкам, технические характеристик консолей известны, и можно отметить, что они буду примерно на одном уровне.

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Фил Спенсер (Phil Spencer), вице-президент игрового подразделения Microsoft, несколько недель назад объявил, что Xbox не будет совершать тех же ошибок, что и в прошлом. Содержание будет ключевым фактором в этой войне. В то время как Microsoft представила первые данные о Xbox на церемонии вручения наград 2019 года, Sony подняла завесу и раскрыла один эксклюзив Godfall. Также ожидается и Gran Turismo 7. Что касается Microsoft, мы знаем, что Halo Infinite станет частью линейки Xbox, а также Saga Senua: Hellblade II, продолжение игры Hellblade: Senua's Sacrifice.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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