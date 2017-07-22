В 2019 году Realme расширила свой портфель, предложив покупателям различные аксессуары, включая зарядные устройства, портативные аккумуляторы, чехлы для смартфонов. Тем не менее, одним из главных достижений компании в 2020 году станет грядущий фитнес-браслет Главный исполнительный директор Мадхав Шет (Madhav Sheth) достаточно ясно описал дальнейшие действия компании.
В частности, но подтвердил, что Realme работает над собственным фитнес-браслетом, запуск которого ожидается в 2020 году. Realme внимательно следит за китайским технологическим гигантом Xiaomi и становится одним из его главных конкурентов. Получается, что фитнес-браслет Realme составит конкуренцию Xiaomi Band 4, а также подобным девайсам от Honor, Intex, Lenovo и так далее. В целом, Realme заинтересована в запуске своего ассортимента продуктов IoT и готова расширить своё существующее портфолио.
В отдельном интервью индийскому изданию Мадхав Шет прокомментировала офлайн-стратегию Realme: «Мы не даём нашим ритейлерам высокий процент продаж мобильных устройств. Фактически, мы предоставляем четверть того, что платят другие производители. Но мы гарантируем, что все наши продукты поступят в розничную продажу в кратчайшие сроки». Realme планирует увеличить количество магазинов до 35 000 к декабрю 2020 года, по сравнению с нынешними 10 000. Шет также подтвердила, что компания работает над смартфоном со 108 Мп камерой.