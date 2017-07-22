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Портативный монитор Acer PM1 добрался до России

24 декабря 2019, 14:23


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Компания Acer выводит на российский рынок новый портативный монитор Acer PM1. Новинка ориентирована на часто путешествующих пользователей, которым в поездках необходим не только ноутбук, но и дополнительный ультратонкий портативный монитор для работы и презентаций.

Портативный монитор Acer PM1 добрался до России


Acer PM1 - это сверхтонкий и лёгкий монитор, построенный на 15,6-дюймовой IPS-панели с разрешением Full HD. Он обеспечивает 45% охват цветового пространства NTSC и имеет углы обзора 170°. А предусмотренный в новинке порт USB Type-C отвечает как за передачу данных и изображения, так и за питание монитора.

Портативный монитор Acer PM1 добрался до России


Главная особенность Acer PM1 кроется именно в его портативности. Воспользовавшись PM1 как дополнительным экраном и подключив его к смартфону или планшету, пользователь легко сможет продемонстрировать свои идеи клиентам. Складная подставка с регулируемым углом наклона позволит установить монитор в любое удобное положение. А небольшой вес в 970 г и толщина монитора всего в 2 см позволяют без проблем носить его в рюкзаке или сумке, брать в командировки и на выездные презентации.

Портативный монитор Acer PM1 добрался до России


Acer PM1 уже доступен в российской рознице по цене от 13 990 рублей. На монитор распространяется 3-летняя гарантия производителя.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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