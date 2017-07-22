Компания Acer выводит на российский рынок новый портативный монитор Acer PM1. Новинка ориентирована на часто путешествующих пользователей, которым в поездках необходим не только ноутбук, но и дополнительный ультратонкий портативный монитор для работы и презентаций.
Acer PM1 - это сверхтонкий и лёгкий монитор, построенный на 15,6-дюймовой IPS-панели с разрешением Full HD. Он обеспечивает 45% охват цветового пространства NTSC и имеет углы обзора 170°. А предусмотренный в новинке порт USB Type-C отвечает как за передачу данных и изображения, так и за питание монитора.
Главная особенность Acer PM1 кроется именно в его портативности. Воспользовавшись PM1 как дополнительным экраном и подключив его к смартфону или планшету, пользователь легко сможет продемонстрировать свои идеи клиентам. Складная подставка с регулируемым углом наклона позволит установить монитор в любое удобное положение. А небольшой вес в 970 г и толщина монитора всего в 2 см позволяют без проблем носить его в рюкзаке или сумке, брать в командировки и на выездные презентации.
Acer PM1 уже доступен в российской рознице по цене от 13 990 рублей. На монитор распространяется 3-летняя гарантия производителя.
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