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OnePlus Concept One может действительно оказаться складным смартфоном

24 декабря 2019, 15:10


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Буквально пару недель назад стало известно, что в рамках выставки CES 2020 китайская компания OnePlus готовится представить новый смартфон, который на данный момент известен, как OnePlus Concept One. Согласно последней информации, это устройство может оказаться складным смартфоном.

OnePlus Concept One может оказаться складным смартфоном


Тем не менее, пока неизвестно, какой же будет предстоящая новинка, и каким способом она будет складываться, поскольку на данный момент существуют различные варианты дизайна таких девайсов. Вовнутрь, как Samsung Galaxy Fold , или же наружу, подобно Huawei Mate X. Среди них отдельно можно отметить Motorola RAZR 2019, который обладает дизайном, схожим с обычной раскладушкой.

OnePlus Concept One может оказаться складным смартфоном


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В любом случае не исключено, что OnePlus может предложить свой, совершенно иной дизайн, непохожий ни на один из существующих. Среди прочего, OnePlus Concept One, вероятно, получит поддержку технологии быстрой зарядки, включая 40 Вт беспроводную и до 100 Вт проводную. Также ожидается, подэкранный сканер отпечатков пальцев и подэкранная камера. Более подробная информация появится уже на CES 2020.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших смартфонов 2019 года. За прошедшие 12 месяцев производители выпустили немало интересных смартфонов, в многообразии которых очень легко запутаться. И составленный нами рейтинг лучших смартфонов 2019 года может помочь вам в выборе того или иного гаджета, подходящего именно под ваши нужды. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru".

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