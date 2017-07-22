Буквально пару недель назад стало известно, что в рамках выставки CES 2020 китайская компания OnePlus готовится представить новый смартфон, который на данный момент известен, как OnePlus Concept One. Согласно последней информации, это устройство может оказаться складным смартфоном.
Тем не менее, пока неизвестно, какой же будет предстоящая новинка, и каким способом она будет складываться, поскольку на данный момент существуют различные варианты дизайна таких девайсов. Вовнутрь, как Samsung Galaxy Fold , или же наружу, подобно Huawei Mate X. Среди них отдельно можно отметить Motorola RAZR 2019, который обладает дизайном, схожим с обычной раскладушкой.
В любом случае не исключено, что OnePlus может предложить свой, совершенно иной дизайн, непохожий ни на один из существующих. Среди прочего, OnePlus Concept One, вероятно, получит поддержку технологии быстрой зарядки, включая 40 Вт беспроводную и до 100 Вт проводную. Также ожидается, подэкранный сканер отпечатков пальцев и подэкранная камера. Более подробная информация появится уже на CES 2020.
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