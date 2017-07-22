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Samsung Galaxy S11 может неожиданно получить другое название

24 декабря 2019, 15:55


Грандиозная скидка на смартфон Samsung Galaxy A70

Известно, что анонс следующих флагманов серии Samsung Galaxy S11 ожидается 18 февраля в Сан-Франциско. Но оказалось, что на самом деле будущие новинки могут выйти под несколько иным названием.

Samsung Galaxy S11 может может оказаться S20


В частности, данная информация поступила от известного надёжного инсайдера, известного под ником Ice Universe. В своём Twitter он довольно сдержанно и без лишних слов просто указал Galaxy S20. Если следовать текущей логике, то Galaxy S20 должен был появиться лишь а 2029 году, но по похоже, что данный смартфон мы увидим уже в 2020 году.




Переход с 10-й на 20-ю серию не является чем-то необычным. Например, Huawei следует той же схеме, называя свои смартфоны: Mate 10 и Mate 20, P10 и P20, Honor 10 и Honor 20 и так далее. Казалось бы, Samsung может пойти аналогичным путём, с будущими флагманами серии Galaxy S.

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Тем не менее, некоторые считают, что не стоит делать такой переход, а продолжить следовать обычной схеме. Как, например, в случае с нынешним поколением смартфонов Apple iPhone 11, которые являются прямыми конкурентами флагманов Samsung.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших смартфонов 2019 года. За прошедшие 12 месяцев производители выпустили немало интересных смартфонов, в многообразии которых очень легко запутаться. И составленный нами рейтинг лучших смартфонов 2019 года может помочь вам в выборе того или иного гаджета, подходящего именно под ваши нужды. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru".

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