Производитель беспилотных летательных аппаратов, DJI, запатентовал два новых продукта, над которыми ведётся работа в данное время. Компания широко известна своим ассортиментом дронов, но данные новинки показывают, что она планирует расширить возможности своей продукции.
В первом патенте речь идёт о беспилотном автомобиле, похожем на радиоуправляемый автомобиль, с камерой наверху. Сама камера имеет четыре поворотных колеса, которые позволяют ей вращаться на 360 градусов.
Также устройство оснащено большими колесами, указывающие на то, что данная конструкция будет обладать высокой степенью проходимости. Имеются и амортизаторы для устранения вибрации. Кроме того, шасси автомобиля можно поднимать в зависимости от скорости движения и дорожных условий или опускать для адаптации к различным ситуациям вождения.
Второй патент указывает на стабилизатор, который схож с уже существующим DJI Ronin 2. Стоит отметить, что эти патенты были поданы в декабре 2019 года, поэтому есть большая вероятность, что DJI представит свои разработки уже в 2020 году.
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