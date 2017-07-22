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DJI запатентовала беспилотный внедорожник с камерой

24 декабря 2019, 17:49


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Производитель беспилотных летательных аппаратов, DJI, запатентовал два новых продукта, над которыми ведётся работа в данное время. Компания широко известна своим ассортиментом дронов, но данные новинки показывают, что она планирует расширить возможности своей продукции.

DJI запатентовала беспилотный внедорожник с камерой


В первом патенте речь идёт о беспилотном автомобиле, похожем на радиоуправляемый автомобиль, с камерой наверху. Сама камера имеет четыре поворотных колеса, которые позволяют ей вращаться на 360 градусов.

DJI запатентовала беспилотный внедорожник с камерой


Также устройство оснащено большими колесами, указывающие на то, что данная конструкция будет обладать высокой степенью проходимости. Имеются и амортизаторы для устранения вибрации. Кроме того, шасси автомобиля можно поднимать в зависимости от скорости движения и дорожных условий или опускать для адаптации к различным ситуациям вождения.

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Второй патент указывает на стабилизатор, который схож с уже существующим DJI Ronin 2. Стоит отметить, что эти патенты были поданы в декабре 2019 года, поэтому есть большая вероятность, что DJI представит свои разработки уже в 2020 году.



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