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Gigabite представила серверные материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0 для Intel Xeon

24 декабря 2019, 21:38


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Gigabite представила материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0, ориентированные на работу с процессорами Intel Xeon. Обе новинки имеют серверное назначение.

Gigabite представила серверный материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0 для Intel Xeon


Если Gigabite MU71-SU0 получила один разъем для установки процессора с сокетом LGA3647, то Gigabite MD71-HB0 может работать одновременно с двумя процессорами семейства Intel Xeon Scalable и предлагает более широкий функционал, чем ее более простой аналог. Материнская плата MU71-SU0 оснащена чипсетом Intel C621, который обеспечивает поддержку утилиты Intel VROC RAID key, а также имеет контроллер удаленного управления ASPEED AST2500. Новинка получила шесть полноразмерных слотов PCIe 3.0x16 (х8/х16/х8/х16/х8/х16), а также один слот PCIe 3.0x4. MU71-SU0 способна поддерживать до 64 Гбайт RDIMM оперативной памяти или 128 Гбайт LRDIMM с максимальной тактовой частотой 2333 МГц, для этого материнская плата оборудована 8 слотами для установки оперативной памяти. Новинка получила четыре порта USB 3.1, а также видеовыход D-Sub.

Gigabite представила серверный материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0 для Intel Xeon


Gigabite MD71-HB0 имеет схожий набор слотов PCIe с Gigabite MU71-SU0: пять полноразмерных слотов и два укороченных (x16/x16/x16/x8/x16/x8/x16). Материнская плата также способна поддерживать до 64 Гбайт RDIMM оперативной памяти или 128 Гбайт LRDIMM с максимальной тактовой частотой 2333 МГц, однако она имеет не 8 слотов для установки оперативной памяти, как у MU71-SU0, а 12. Новинка получила 3 слота для подключения M.2-накопителя. На задней панели материнской платы расположены два гигабитных Ethernet-порта, два порта USB 3.1 и видеовыход D-Sub.

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К сожалению дата появления новинок в продаже, а также их ориентировочная цена на данный момент неизвестна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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