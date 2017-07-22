Gigabite представила материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0, ориентированные на работу с процессорами Intel Xeon. Обе новинки имеют серверное назначение.
Если Gigabite MU71-SU0 получила один разъем для установки процессора с сокетом LGA3647, то Gigabite MD71-HB0 может работать одновременно с двумя процессорами семейства Intel Xeon Scalable и предлагает более широкий функционал, чем ее более простой аналог. Материнская плата MU71-SU0 оснащена чипсетом Intel C621, который обеспечивает поддержку утилиты Intel VROC RAID key, а также имеет контроллер удаленного управления ASPEED AST2500. Новинка получила шесть полноразмерных слотов PCIe 3.0x16 (х8/х16/х8/х16/х8/х16), а также один слот PCIe 3.0x4. MU71-SU0 способна поддерживать до 64 Гбайт RDIMM оперативной памяти или 128 Гбайт LRDIMM с максимальной тактовой частотой 2333 МГц, для этого материнская плата оборудована 8 слотами для установки оперативной памяти. Новинка получила четыре порта USB 3.1, а также видеовыход D-Sub.
Gigabite MD71-HB0 имеет схожий набор слотов PCIe с Gigabite MU71-SU0: пять полноразмерных слотов и два укороченных (x16/x16/x16/x8/x16/x8/x16). Материнская плата также способна поддерживать до 64 Гбайт RDIMM оперативной памяти или 128 Гбайт LRDIMM с максимальной тактовой частотой 2333 МГц, однако она имеет не 8 слотов для установки оперативной памяти, как у MU71-SU0, а 12. Новинка получила 3 слота для подключения M.2-накопителя. На задней панели материнской платы расположены два гигабитных Ethernet-порта, два порта USB 3.1 и видеовыход D-Sub.
К сожалению дата появления новинок в продаже, а также их ориентировочная цена на данный момент неизвестна.
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