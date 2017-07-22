В своё время источники уже сообщали о планах Samsung по выпуску новых недорогих смартфонов Galaxy M11 и Galaxy M31. А теперь последний гаджет появился в бенчмарке Geekbench 5, раскрывшем его некоторые технические характеристики.
Как выяснилось, Samsung Galaxy M31 окажется построен на фирменном чипсете Exynos 9611, работающем в компании с 6 Гбайт оперативной памяти и операционной системой Android 10. Смартфон набирает 348 и 1214 баллов в одно- и многопоточном режиме тестирования бенчмарка.
До этого информаторы уже сообщали о разработке смартфонов Samsung Galaxy M31 и Galaxy M11. Причём уточнялось, что первый аппарат оснастят 64 Гбайт флеш-памяти, а вторая новинка получит вдвое меньше внутренней памяти. А, учитывая мощный аккумулятор сегодняшнего Galaxy M30s ёмкостью 6000 мАч, Samsung Galaxy M31 также может получить более чем приличную батарею. Ещё одной особенностью смартфона может стать тройная камера с основным 48-Мп сенсором.
Помимо этих смартфонов в ассортименте Samsung появятся складной смартфон Galaxy Fold 2 и более доступные гаджеты под названиями Galaxy A1, Galaxy M21 и Galaxy M41.
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