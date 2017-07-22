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Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31

25 декабря 2019, 10:23


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В своё время источники уже сообщали о планах Samsung по выпуску новых недорогих смартфонов Galaxy M11 и Galaxy M31. А теперь последний гаджет появился в бенчмарке Geekbench 5, раскрывшем его некоторые технические характеристики.

Samsung Galaxy M31


Как выяснилось, Samsung Galaxy M31 окажется построен на фирменном чипсете Exynos 9611, работающем в компании с 6 Гбайт оперативной памяти и операционной системой Android 10. Смартфон набирает 348 и 1214 баллов в одно- и многопоточном режиме тестирования бенчмарка.

До этого информаторы уже сообщали о разработке смартфонов Samsung Galaxy M31 и Galaxy M11. Причём уточнялось, что первый аппарат оснастят 64 Гбайт флеш-памяти, а вторая новинка получит вдвое меньше внутренней памяти. А, учитывая мощный аккумулятор сегодняшнего Galaxy M30s ёмкостью 6000 мАч, Samsung Galaxy M31 также может получить более чем приличную батарею. Ещё одной особенностью смартфона может стать тройная камера с основным 48-Мп сенсором.

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Помимо этих смартфонов в ассортименте Samsung появятся складной смартфон Galaxy Fold 2 и более доступные гаджеты под названиями Galaxy A1, Galaxy M21 и Galaxy M41.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших смартфонов 2019 года. За прошедшие 12 месяцев производители выпустили немало интересных смартфонов, в многообразии которых очень легко запутаться. И составленный нами рейтинг лучших смартфонов 2019 года может помочь вам в выборе того или иного гаджета, подходящего именно под ваши нужды. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru".

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