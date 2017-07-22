В этом году Samsung представила свои флагманы, которые обладают более высокой скоростью проводной зарядки. Так, Galaxy Note 10+ поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 Вт. И на этот раз, Федеральная комиссия по связям США (FCC) сертифицировала новый пауэрбанк для беспроводной зарядки, известный под модельным номером EB-U3300.
Указано, что новое устройство поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Судя по фото, пауэрбанк имеет два порта USB-C и платформу для беспроводной зарядки сверху. Стоит отметить отсутствие порта USB-A, поскольку зарядка мощностью 25 Вт и выше может осуществляться только через USB-C. Скорости беспроводной зарядки, вероятно, будет максимальной при мощности в 15 Вт. Ёмкость самого пауэрбанка составит 10 000 мАч.
Пока неизвестно, когда данная новинка будет представлена, но есть предположения, что это произойдёт во время анонса новых флагманов серии Galaxy S11 в феврале. А возможно компания представит пауэрбанк раньше, поскольку на рынке уже имеются устройства, способные поддерживать 25 Вт зарядку. Среди них можно отметить смартфоны Galaxy Note 10, Note 10+ и Galaxy A70, а затем к ним присоединятся Galaxy A71 и Galaxy A91.
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