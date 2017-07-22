Уже известно, что анонс полностью беспроводных наушников Oppo Enco Free состоится 26 декабря, наряду со смартфонами Reno3 и Reno3 Pro 5G. И сегодня в преддверии анонса наушники появились на серии «живых» фото, позволяющих детально рассмотреть их дизайн.
Стоит отметить, что дизайн наушников и зарядного кейса очень похож на Apple AirPods. И большинство других производителей, включая Huawei и Realme, стремятся повторить данное исполнение. Возвращаясь к Oppo Enco Free, зарядный кейс имеет серебряную вставку на передней панели с логотипом компании и световым индикатором.
Функциональные клавиши расположены с правой стороны, а в нижней части корпуса находится порт USB Type-C для зарядки. Сообщается, что компания оснастить наушники тремя силиконовыми ушными вкладышами разного размера, поэтому каждый сможет подобрать свой вариант для комфортного ношения.
Сами наушники выполнены в белом матовом цвете, как и зарядный кейс. Похоже, что внутри наушника есть отверстие для отвода воздуха, а также имеются микрофоны с функцией шумоподавления. Также есть тонкая серая полоска, повторяющая дизайн кейса.
Известно, что Oppo Enco Free обладают функцией, которая способна обнаружить используются наушники в данный момент или нет, и в соответствии с этим приостановить или возобновить воспроизведение музыки. Время работы достигает 5 часов или 25 часов при подзарядке от кейса. Обойдётся новинка в $120 (7 000 руб).
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