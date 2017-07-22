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Беспроводные наушники Oppo Enco Free появились на серии «живых» фото незадолго до анонса

25 декабря 2019, 13:23


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Уже известно, что анонс полностью беспроводных наушников Oppo Enco Free состоится 26 декабря, наряду со смартфонами Reno3 и Reno3 Pro 5G. И сегодня в преддверии анонса наушники появились на серии «живых» фото, позволяющих детально рассмотреть их дизайн.

Oppo Enco Free на живых фото


Стоит отметить, что дизайн наушников и зарядного кейса очень похож на Apple AirPods. И большинство других производителей, включая Huawei и Realme, стремятся повторить данное исполнение. Возвращаясь к Oppo Enco Free, зарядный кейс имеет серебряную вставку на передней панели с логотипом компании и световым индикатором.

Oppo Enco Free на живых фото


Функциональные клавиши расположены с правой стороны, а в нижней части корпуса находится порт USB Type-C для зарядки. Сообщается, что компания оснастить наушники тремя силиконовыми ушными вкладышами разного размера, поэтому каждый сможет подобрать свой вариант для комфортного ношения.

Oppo Enco Free на живых фото


Сами наушники выполнены в белом матовом цвете, как и зарядный кейс. Похоже, что внутри наушника есть отверстие для отвода воздуха, а также имеются микрофоны с функцией шумоподавления. Также есть тонкая серая полоска, повторяющая дизайн кейса.

Oppo Enco Free на живых фото


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Известно, что Oppo Enco Free обладают функцией, которая способна обнаружить используются наушники в данный момент или нет, и в соответствии с этим приостановить или возобновить воспроизведение музыки. Время работы достигает 5 часов или 25 часов при подзарядке от кейса. Обойдётся новинка в $120 (7 000 руб).

Oppo Enco Free на живых фото




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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