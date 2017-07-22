Несмотря на хрупкость и ненадёжность первых складных смартфонов, Samsung Galaxy Fold по-прежнему пользуется спросом, как и Huawei Mate X. Ещё одним недостатком таких инновационных девайсов является их запредельно высокая стоимость. Не каждый рискнёт отдать $2000 за смартфон, который легко повредить даже мельчайшей пылинкой. Но Samsung стремиться исправить это положение с новым Galaxy Fold 2, который, к тому же, как сообщается, будет стоить менее $1000.
It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N
Ранее в сеть утекли «живые» фото будущего Galaxy Fold 2, которые позволили довольно детально рассмотреть смартфон. На этот раз известный инсайдер Ice Universe подтвердил, что складной смартфон получит экран из настоящего тонкого стекла.
Galaxy Fold, Mate X и Moto Razr имеют пластиковые корпуса и экраны. Выбор довольно очевиден, так как пластик достаточно гибкий. Но стоит отметить, что это далеко не самый идеальный материал, так как он не очень прочный и по мере износа может разрушаться. С другой стороны, стекло является более прочным и имеет гораздо более длительный срок службы. Но и его можно сломать.
Получается, что идеальный материал для складных смартфонов должен сочетать в себя преимущества как пластика, так и стекла. Он должен быть ультратонким и гибким чтобы сгибаться, и достаточно прочным, чтобы не ломаться. Известно, что компания Corning работает над гибким стеклом уже довольно давно. Вполне возможно, что Samsung сотрудничает с данной компанией для создания такого стекла для Galaxy Fold 2.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших смартфонов 2019 года. За прошедшие 12 месяцев производители выпустили немало интересных смартфонов, в многообразии которых очень легко запутаться. И составленный нами рейтинг лучших смартфонов 2019 года может помочь вам в выборе того или иного гаджета, подходящего именно под ваши нужды. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru".