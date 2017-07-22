Спустя довольно продолжительное время после анонса AMD Ryzen Threadripper 3-го поколения, процессоры были протестированы в режиме ECO Mode, и по результатам теста они оказались производительней Intel Core i9-10980XE. При этом TDP последнего составляло 165 Вт, против 140 Вт у решения AMD.
Используя утилиту AMD Ryzen Master, сотрудники Computerbase смогли настроить 32-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3970X для работы с различными показателями TDP, которые варьировались от 180 Вт, 140 Вт и даже до 95 Вт. AMD Ryzen Threadripper 3970X имеет стандартную конфигурацию TDP 280 Вт, при которой базовая частота достигает 3,7 ГГц, а частота в режиме Boost - 4,5 ГГц. Работа с более низким TDP даёт более низкие тактовые частоты, но обеспечивает более высокую эффективность.
Сообщается, что при TDP в 280 Вт процессор обеспечивает работу всех ядер на частоте 3,77 ГГц, в то время как с TDP в 180 Вт обеспечивает более низкую тактовую частоту в 3,37 ГГц. Получается, что снижение частоты на 10% ведёт за собой снижение TDP на 35%. При TDP в 180 Вт Ryzen Threadripper 3970X по-прежнему быстрее, чем 24-ядерный Threadripper 3960X, и намного быстрее, чем Intel Core i9-10980XE, в одноядерных и многоядерных рабочих нагрузках.
Самое интересное начинается, когда TDP установлено на 140 Вт. В данном случае 7-нм Ryzen Threadripper 3970X превосходит как Ryzen Threadripper 2990WX (12-нм, 250 Вт), так и Intel Core i9-10980XE (14-нм++, 465 Вт). Даже при TDP в 95 Вт процессор остаётся таким же быстрым, как и 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X с TDP 250 Вт.
Наиболее шокирующим результатом является то, что при TDP 95 Вт в одноядерных тестах процессор, который должен иметь гораздо более низкие результаты, имеет производительность на уровне Intel Core i9-10980XE с TDP 95 Вт. Ещё одним плюсом является значительное снижение температуры при работе.
Даже 16-ядерный AMD Ryzen 3950X с TDP 105 ВТ показал себя в режиме ECO. При снижении энергопотребления 50 Вт, производительность остаётся на уровне 85-90% стандартной конфигурации 3950X.
Похоже, что у Intel появились серьёзные проблемы, а 2020 год станет ещё более тяжёлым, поскольку AMD уже говорит о Zen 3.
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