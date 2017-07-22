РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung тизерит новый таинственный продукт NEON: анонс на CES 2020

25 декабря 2019, 15:55


Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA с хорошей скидкой

Известно, что Samsung готовит новый таинственный продукт, который на данный момент известен под названием NEON. Вероятней всего, более подробной информацией компания поделится на предстоящей выставке CES 2020.

Samsung тизерит NEON


О продукте NEON уже известно в Twitter, Instagram и Facebook, а также он имеет свой собственный сайт NEON.life. На данный момент уже известно, что NEON может быть неким проектом искусственного интеллекта. В своём Twitter руководитель отдела стратегий STAR Labs, Бо Мун (Bo Moon), отмечает, что очень много трудился над этим проектом, и в январе на CES 2020 будут раскрыты подробности. Никто не должен это пропустить.

Затем, 16 декабря, президент и главный исполнительный директор STAR Labs, Пранав Мистри (Pranav Mistry), написал: «Последние несколько лет я работал над чем-то захватывающим. Следите за подробностями на официальном сайте».

Большая скидка на процессор AMD Ryzen 9 3900X


Samsung сообщает, что NEON является искусственным интеллектом, сравнимым с человеческим, но это может сильно зависеть от доступа к сети 5G. Цель разработки ИИ состоит в том, чтобы предложить людям уникальный опыт работы с электронным помощником. И если на деле окажется всё так, как говорит компания, создателям Alexa и Siri стоит беспокоиться.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о сравнении Parallels RAS с альтернативными технологиями . В этой статье мы сравним инструмент для доставки приложений и виртуальных рабочих столов Parallels RAS с альтернативными технологиями. Подробнее об этом читайте в статье "Сравнение Parallels RAS с альтернативными технологиями".

Читайте также:

  • Huawei готовит собственные аналоги приложений Google к концу декабря
  • Facebook работает над собственной операционной системой
  • Nvidia представила новый движок PhysX 5.0
  • HarmonyOS появится в смартфонах уже в 2020 году
  • RCNTEC выпустила обновление 0.11.0 облака RPCM.CLOUD

    • следующая новость
    Xiaomi представила новые смарт-часы в специальной версии Forbidden City

    предыдущая новость
    AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года Обзор лазерного МФУ Xerox B1022 Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 декабря, 2019

    Xiaomi представила новые смарт-часы в специальной версии Forbidden City

    Samsung тизерит новый таинственный продукт NEON: анонс на CES 2020

    AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE

    Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла

    Беспроводные наушники Oppo Enco Free появились на серии «живых» фото незадолго до анонса

    Samsung готовит пауэрбанк с поддержкой быстрой 25 Вт зарядки

    Nvidia: RTX 2080 Max-Q мощнее консоли следующего поколения

    Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31

    MediaTek представила чипсет Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня

    24 декабря, 2019

    Gigabite представила серверные материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0 для Intel Xeon

    DJI запатентовала беспилотный внедорожник с камерой

    В сеть утекли подробности о чипсете Helio G70

    Samsung Galaxy S11 может неожиданно получить другое название

    OnePlus Concept One может действительно оказаться складным смартфоном

    Портативный монитор Acer PM1 добрался до России

    Официально: Realme работает над своим фитнес-браслетом

    Microsoft Xbox получит преимущество перед Sony PlayStation 5

    Huawei готовит собственные аналоги приложений Google к концу декабря

    Анонс AOC GK500 и AOC GM500: первая игровая периферия AOC

    Adata выходит на рынки игровых ПК, ноутбуков и мониторов

    ССЫЛКИ