Известно, что Samsung готовит новый таинственный продукт, который на данный момент известен под названием NEON. Вероятней всего, более подробной информацией компания поделится на предстоящей выставке CES 2020.
О продукте NEON уже известно в Twitter, Instagram и Facebook, а также он имеет свой собственный сайт NEON.life. На данный момент уже известно, что NEON может быть неким проектом искусственного интеллекта. В своём Twitter руководитель отдела стратегий STAR Labs, Бо Мун (Bo Moon), отмечает, что очень много трудился над этим проектом, и в январе на CES 2020 будут раскрыты подробности. Никто не должен это пропустить.
Затем, 16 декабря, президент и главный исполнительный директор STAR Labs, Пранав Мистри (Pranav Mistry), написал: «Последние несколько лет я работал над чем-то захватывающим. Следите за подробностями на официальном сайте».
Samsung сообщает, что NEON является искусственным интеллектом, сравнимым с человеческим, но это может сильно зависеть от доступа к сети 5G. Цель разработки ИИ состоит в том, чтобы предложить людям уникальный опыт работы с электронным помощником. И если на деле окажется всё так, как говорит компания, создателям Alexa и Siri стоит беспокоиться.