РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi представила новые смарт-часы в специальной версии Forbidden City

25 декабря 2019, 16:45


Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA с хорошей скидкой

Xiaomi выпускает множество смарт-часов, большинство из которых принадлежит сторонним брендам, таким как Amazfit. А сегодня на краудфандинговой платформе компания представила свои смарт-часы, которые получили название Xiaomi Watch Forbidden City.

Xiaomi представила новые смарт-часы Forbidden City


Согласно сообщениям, смарт-часы оснащены 1,3-дюймовым OLED-дисплеем с защитой от царапин, который занимает 71% площади фронтальной поверхности. Корпус выполнен из аустенитной нержавеющей сталь 316L и имеют первоклассный внешний вид.

Xiaomi представила новые смарт-часы Forbidden City


Часы используют эксклюзивный циферблат Forbidden City, выполненный на заказ. Усовершенствованная интеллектуальная голосовая функция позволяет вам менять циферблат с помощью голосовых команд. Ремешок выполнен из кожи и доступен в зелёном и чёрном цветах.

Xiaomi представила новые смарт-часы Forbidden City


Говоря о прочих характеристиках, ёмкость батареи новинки составляет 400 мАч, объём оперативной памяти равен 4 Гбайт плюс 512 Мбайт флэш-памяти. Также есть возможность отображения уведомлений со смартфона, модуль NFC для оплаты, система распознания движений, непрерывное отслеживание пульса, защита от влаги, голосовой помощник. Работает новинка на базе WearOS со встроенными приложениями, такими как WeChat, QQ, Keep и Netease Cloud Music.

Большая скидка на процессор AMD Ryzen 9 3900X


Обойдутся Xiaomi Watch Forbidden City в $243 (15 000 руб).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • Xiaomi Mi Note 10 и Mi MIX Alpha добрались до России
  • Xiaomi запатентовала второй складной смартфон в этом году
  • Лу Вейбинг: оперативная память LPDDR5 появится в 1 квартале 2020 года
  • Анонс Redmi K30 5G: 120 Гц дисплей, чипсет Snapdragon 765G и двойная фронтальная камера
  • Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой

    • предыдущая новость
    Samsung тизерит новый таинственный продукт NEON: анонс на CES 2020

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года Обзор лазерного МФУ Xerox B1022 Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 декабря, 2019

    Xiaomi представила новые смарт-часы в специальной версии Forbidden City

    Samsung тизерит новый таинственный продукт NEON: анонс на CES 2020

    AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE

    Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла

    Беспроводные наушники Oppo Enco Free появились на серии «живых» фото незадолго до анонса

    Samsung готовит пауэрбанк с поддержкой быстрой 25 Вт зарядки

    Nvidia: RTX 2080 Max-Q мощнее консоли следующего поколения

    Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31

    MediaTek представила чипсет Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня

    24 декабря, 2019

    Gigabite представила серверные материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0 для Intel Xeon

    DJI запатентовала беспилотный внедорожник с камерой

    В сеть утекли подробности о чипсете Helio G70

    Samsung Galaxy S11 может неожиданно получить другое название

    OnePlus Concept One может действительно оказаться складным смартфоном

    Портативный монитор Acer PM1 добрался до России

    Официально: Realme работает над своим фитнес-браслетом

    Microsoft Xbox получит преимущество перед Sony PlayStation 5

    Huawei готовит собственные аналоги приложений Google к концу декабря

    Анонс AOC GK500 и AOC GM500: первая игровая периферия AOC

    Adata выходит на рынки игровых ПК, ноутбуков и мониторов

    ССЫЛКИ