Xiaomi выпускает множество смарт-часов, большинство из которых принадлежит сторонним брендам, таким как Amazfit. А сегодня на краудфандинговой платформе компания представила свои смарт-часы, которые получили название Xiaomi Watch Forbidden City.
Согласно сообщениям, смарт-часы оснащены 1,3-дюймовым OLED-дисплеем с защитой от царапин, который занимает 71% площади фронтальной поверхности. Корпус выполнен из аустенитной нержавеющей сталь 316L и имеют первоклассный внешний вид.
Часы используют эксклюзивный циферблат Forbidden City, выполненный на заказ. Усовершенствованная интеллектуальная голосовая функция позволяет вам менять циферблат с помощью голосовых команд. Ремешок выполнен из кожи и доступен в зелёном и чёрном цветах.
Говоря о прочих характеристиках, ёмкость батареи новинки составляет 400 мАч, объём оперативной памяти равен 4 Гбайт плюс 512 Мбайт флэш-памяти. Также есть возможность отображения уведомлений со смартфона, модуль NFC для оплаты, система распознания движений, непрерывное отслеживание пульса, защита от влаги, голосовой помощник. Работает новинка на базе WearOS со встроенными приложениями, такими как WeChat, QQ, Keep и Netease Cloud Music.
Обойдутся Xiaomi Watch Forbidden City в $243 (15 000 руб).
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