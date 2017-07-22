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Intel разрабатывает инновационную систему охлаждения для ноутбуков

25 декабря 2019, 21:42


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На выставке CES 2020 Intel готовится представить новую конструкцию системы охлаждения для ноутбуков, которая способна повысить теплоотдачу на 25-30%. Согласно существующим слухам на этой выставке многие компании намерены продемонстрировать продукты, использующие инновационные решения.

Intel разрабатывает инновационную систему охлаждения для ноутбуков


Новая система охлаждения является частью проекта Intel Athena. Новинка построена на основе скомбинированных испарительных камер и графитовых листов. Современные системы охлаждения ноутбуков размещают в пространстве между нижней частью клавиатуры и нижней панелью. Такое расположение обосновано тем, что там находится большинство тепловыделяющих элементов. Однако новая система охлаждения от Intel использует другой принцип охлаждения. На модули, требующие теплоотведения, крепятся испарительные камеры, которые соединены с графитовой пластиной, расположенной за областью экрана. Такая система позволит производителям создавать ноутбуки без вентиляторов, что позволит уменьшить их толщину, а также сделать их бесшумными. По слухам компании-производители ноутбуков заинтересовались нововведением.

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На данный момент новинка находится на стадии разработки. Новая система охлаждения подходит только для ноутбуков, которые открываются на угол до 180°. Однако разработчик заверил, что ведется улучшение системы для применения в устройствах, открывающихся на 360°.



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