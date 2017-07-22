Согласно информации, появившейся в сети, первая дискретная видеокарта Intel DG1 получит только 96 исполнительных блоков, подобно графике процессоров Tiger Lake. Хотя, работая вместе с процессором, DG1 может удвоить графическую производительность Tiger Lake.
Даная информация стала известна благодаря Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и опубликована в Twitter. Запись в реестре содержит набор разработчика, в названии которого указано количество исполнительных блоков: «DG1 External FRD1 96EU Accessory Kit».
DG1 является первой дискретной графикой Intel, построенной на базе архитектуры Xe LP. Известно, что интегрированная графика Tiger Lake будет содержать 96 исполнительных блоков Xe, против 64 у Ice Lake. Это будет означать, что DG1 представляет собой просто дискретную версию обычной интегрированной графики Intel, возможно, с ограниченным потенциалом повышения производительности.
Тем не менее, октябрьский патч для Linux показал, что Intel работает над тем, чтобы совместить интегрированную и дискретную графику. В этом случае комбинированное графическое оборудование будет состоять из 192 исполнительных блоков с приличным 3-кратным усилением по сравнению с Ice Lake и 8-кратным по сравнению с несколькими последними поколениями 14-нм процессоров.
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