Недавно CHUWI сообщила о предстоящем выпуске мини-ПК HeroBox на Amazon. HeroBox -- это обновленная версия GBox Pro в портативном металлическом корпусе, в которой используются процессор Intel Gemini Lake N4100, 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4, SSD на 180 Гбайт и имеется широкий набор интерфейсов. Помимо офисной работы и работы в роли HTPC, он подходит для различных вариантов использования.
Процессор Gemini Lake N4100 с частотой до 2,4 ГГц обеспечивает хорошую производительность при низком энергопотреблении. Графический процессор UHD Graphics 600 девятого поколения демонстрирует вдвое большую производительность по сравнению с предшественником, имеет восемнадцать ядер и справляется с декодированием 10K VP9 10bit видео.
Что касается памяти, то 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4 превосходит DDR3 по скорости работы и по энергоэффективности. HeroBox оснащён твердотельным накопителем Intel объемом 180 Гбайт, скорость чтения/записи которого в три раза выше, чем у самых быстрых жёстких дисков. Благодаря таким параметрам памяти программы работают быстрее.
В качестве портов HeroBox имеет многофункциональный Type-C, по два USB 3.0 и USB 2.0, слот для карт MicroSD, HDMI, VGA и другие интерфейсы для подключения устройств.
HeroBox работает под управлением Windows 10, которая как нельзя лучше подходит для работы и развлечений. Кроме того, для удовлетворения потребностей инженеров и других групп пользователей имеется поддержка таких отличных операционных систем Linux, как Ubuntu.
Различные варианты использования
Помимо работы в качестве обычного мини-ПК, HeroBox можно использовать и для других целей.
Способность процессора и графики обрабатывать видео 4K с отличной производительностью пригодится при использовании устройства в качестве домашнего кинотеатра.
В корпусе HeroBox имеются отверстия под крепления стандарта VESA, что позволяет получить моноблок, закрепив устройство на задней панели монитора или телевизора.
Энергопотребление процессора не превышает 10 Вт, что позволяет использовать HeroBox в качестве сетевого хранилища NAS. В дополнение к SSD на 180 Гбайт можно подключить дополнительный диск до 2 Тбайт через SATA интерфейс.
Сравнение с аналогичным мини-ПК
Аналогичный по конфигурации мини-ПК Intel NUC6CAYH выпускается без оперативной памяти и SSD. Пользователи должны докупить эти компоненты самостоятельно за дополнительную плату. HeroBox напротив комплектуется памятью в комбинации 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт SSD, которых, как правило, достаточно для повседневной работы и развлечений.
Кроме того, в Intel NUC6CAYH используется более старый процессор Intel J3455, HD Graphics 500 и оперативная память предыдущего поколения DDR3L. Помимо того, что Intel NUC6CAYH уступает HeroBox в конфигурации оборудования и в производительности, он еще и дороже.
Итак, HeroBox с его отличной производительностью и графикой можно использовать в различных вариантах и для самых разных целей. Его металлический корпус, пассивное охлаждение и многообразие портов делают его отличным мини-ПК. Согласно имеющейся информации HeroBox скоро поступит в продажу в Японии. Цена составит около $200, что является хорошим аргументом для покупки этого недорогого мини-ПК.