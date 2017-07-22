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CHUWI выпустит недорогой многофункциональный мини-ПК HeroBox

26 декабря 2019, 10:23


На правах рекламы.

Недавно CHUWI сообщила о предстоящем выпуске мини-ПК HeroBox на Amazon. HeroBox -- это обновленная версия GBox Pro в портативном металлическом корпусе, в которой используются процессор Intel Gemini Lake N4100, 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4, SSD на 180 Гбайт и имеется широкий набор интерфейсов. Помимо офисной работы и работы в роли HTPC, он подходит для различных вариантов использования.

CHUWI HeroBox


Оптимальная конфигурация -- залог отличной производительности

Процессор Gemini Lake N4100 с частотой до 2,4 ГГц обеспечивает хорошую производительность при низком энергопотреблении. Графический процессор UHD Graphics 600 девятого поколения демонстрирует вдвое большую производительность по сравнению с предшественником, имеет восемнадцать ядер и справляется с декодированием 10K VP9 10bit видео.

CHUWI HeroBox


Что касается памяти, то 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4 превосходит DDR3 по скорости работы и по энергоэффективности. HeroBox оснащён твердотельным накопителем Intel объемом 180 Гбайт, скорость чтения/записи которого в три раза выше, чем у самых быстрых жёстких дисков. Благодаря таким параметрам памяти программы работают быстрее.

В качестве портов HeroBox имеет многофункциональный Type-C, по два USB 3.0 и USB 2.0, слот для карт MicroSD, HDMI, VGA и другие интерфейсы для подключения устройств.

CHUWI HeroBox


HeroBox работает под управлением Windows 10, которая как нельзя лучше подходит для работы и развлечений. Кроме того, для удовлетворения потребностей инженеров и других групп пользователей имеется поддержка таких отличных операционных систем Linux, как Ubuntu.

Различные варианты использования

Помимо работы в качестве обычного мини-ПК, HeroBox можно использовать и для других целей.

Способность процессора и графики обрабатывать видео 4K с отличной производительностью пригодится при использовании устройства в качестве домашнего кинотеатра.

В корпусе HeroBox имеются отверстия под крепления стандарта VESA, что позволяет получить моноблок, закрепив устройство на задней панели монитора или телевизора.

CHUWI HeroBox


Энергопотребление процессора не превышает 10 Вт, что позволяет использовать HeroBox в качестве сетевого хранилища NAS. В дополнение к SSD на 180 Гбайт можно подключить дополнительный диск до 2 Тбайт через SATA интерфейс.

Сравнение с аналогичным мини-ПК

CHUWI HeroBox


Аналогичный по конфигурации мини-ПК Intel NUC6CAYH выпускается без оперативной памяти и SSD. Пользователи должны докупить эти компоненты самостоятельно за дополнительную плату. HeroBox напротив комплектуется памятью в комбинации 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт SSD, которых, как правило, достаточно для повседневной работы и развлечений.

Кроме того, в Intel NUC6CAYH используется более старый процессор Intel J3455, HD Graphics 500 и оперативная память предыдущего поколения DDR3L. Помимо того, что Intel NUC6CAYH уступает HeroBox в конфигурации оборудования и в производительности, он еще и дороже.

CHUWI HeroBox


Итак, HeroBox с его отличной производительностью и графикой можно использовать в различных вариантах и для самых разных целей. Его металлический корпус, пассивное охлаждение и многообразие портов делают его отличным мини-ПК. Согласно имеющейся информации HeroBox скоро поступит в продажу в Японии. Цена составит около $200, что является хорошим аргументом для покупки этого недорогого мини-ПК.

Подробнее о HeroBox можно узнать по ссылке.



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