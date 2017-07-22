Свой первый складной смартфон Huawei представила в начале текущего года. И, несмотря на то, что его запуск несколько раз переносился, он всё же поступил в продажу и был довольно хорошо принят покупателями. В следующем году компания готовится нас удивить и представить сразу два складных смартфона - Mate Xs и Mate X2.
Уже известно, что Mate Xs является обновлённой версией текущего Mate X. Новинка получит чипсет Kirin 990 5G, улучшенный дизайн шарнира и более надёжный дисплей. Его анонс ожидается в марте на MWC 2020. Более интересной новинкой станет Mate X2. По данным инсайдера @RODENT950, Huawei представит смартфон в 3 квартале 2020 года. Судя по дате, складной девайс будет оснащён чипсетом Kirin 1000 и представлен на выставке IFA 2020.
Mate X2 will be like galaxy Fold but it's have full sized phone screen and maybe smaller notification/ selfie screen to other side.
Кроме того, сообщается, что внешне Mate X2 будет схожий с Samsung Galaxy Fold. А это значит, что в отличие от своего предшественника, он будет складываться вовнутрь. Также инсайдер добавил, что новинка получит полноэкарнный дизайн, и небольшой дисплей на задней панели для уведомлений и селфи. Отсюда можно сделать вывод, что Mate X2 в развёрнутом состоянии будет образовывать не планшет, а стандартный смартфон с диагональю дисплея примерно 6,5- или 6,9 дюймов. А в сложенном стоянии новинка будет довольно компактной.
Напомним, что в прошлом месяце Huawei запатентовала дизайн смартфона, который складывается вертикально, как Motorola Razr 2019. Отличием станет то, что устройство складывается не ровно пополам, а оставляет некоторую часть дисплея видимой, вероятно, для вывода уведомлений и прочей информации.
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