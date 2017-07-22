На склад официального дистрибьютора Huawei, компании MERLION, поступили новейшие мобильные интернет-центры Huawei B311-221 и Huawei B535-232. Маршрутизаторы с радиусом действия 250 метров способны обеспечить беспроводным Интернетом до 32 и до 64 устройств соответственно.
Huawei B311-221
Для подключения маршрутизаторов к интернету, пользователю достаточно купить сим-карту любого оператора связи (должен быть тариф для планшета или модема), вставить её в слот и получить сеть Wi-Fi и возможность подключения устройств по кабелю Ethernet. Через эти маршрутизаторы отлично работают IP-телевидение и онлайн-кинотеатры, а их мощности и радиуса (до 250 метров) хватит не только для небольшого офиса, но и для организации мобильного Интернета, где бы он ни понадобился.
Huawei B535-232
Huawei B311 может установить LTE-соединение со скоростью до 150 Мбит/с (CAT4). Он оснащается Ethernet-портом для LAN/WAN подключений, разъёмом для внешних антенн и Wi-Fi 802.11b/g/n. В свою очередь, Huawei B535 предлагает LTE-соединение до 300 Мбит/с с поддержкой более широкого диапазона LTE и использует две сменные внешние антенны SMA, две внутренние антенны Wi-Fi 2x2 MIMO с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц, совместим со стандартами 802.11 b/g/n/ac и обеспечивает скорость работы по Wi-Fi до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Здесь предусмотрены один разъём LAN/WAN, три RJ-45 10/100/1000, слот для карт micro SIM и поддержка Wi-Fi Protected Setup (WPS 2.0).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".