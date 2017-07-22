РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Мобильные интернет-центры Huawei B311-221 и B535-232 появились в России

26 декабря 2019, 12:20


Потрясающая скидка на видеокарту Palit Nvidia GeForce RTX 2070

На склад официального дистрибьютора Huawei, компании MERLION, поступили новейшие мобильные интернет-центры Huawei B311-221 и Huawei B535-232. Маршрутизаторы с радиусом действия 250 метров способны обеспечить беспроводным Интернетом до 32 и до 64 устройств соответственно.

Huawei B311-221

Huawei B311-221


Для подключения маршрутизаторов к интернету, пользователю достаточно купить сим-карту любого оператора связи (должен быть тариф для планшета или модема), вставить её в слот и получить сеть Wi-Fi и возможность подключения устройств по кабелю Ethernet. Через эти маршрутизаторы отлично работают IP-телевидение и онлайн-кинотеатры, а их мощности и радиуса (до 250 метров) хватит не только для небольшого офиса, но и для организации мобильного Интернета, где бы он ни понадобился.

Huawei B535-232

Huawei B535-232


Huawei B311 может установить LTE-соединение со скоростью до 150 Мбит/с (CAT4). Он оснащается Ethernet-портом для LAN/WAN подключений, разъёмом для внешних антенн и Wi-Fi 802.11b/g/n. В свою очередь, Huawei B535 предлагает LTE-соединение до 300 Мбит/с с поддержкой более широкого диапазона LTE и использует две сменные внешние антенны SMA, две внутренние антенны Wi-Fi 2x2 MIMO с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц, совместим со стандартами 802.11 b/g/n/ac и обеспечивает скорость работы по Wi-Fi до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Здесь предусмотрены один разъём LAN/WAN, три RJ-45 10/100/1000, слот для карт micro SIM и поддержка Wi-Fi Protected Setup (WPS 2.0).

Смартфон Honor 8A с большой скидкой




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • D-Link DCS-4705E: внешняя 5-Мп камера с ИК-подсветкой
  • Мобильный маршрутизатор Huawei E5576 появился в России
  • Представлен роутер Redmi Router AC2100
  • Анонс Ritmix CR-5400 и CR-4630: недорогие хабы для дома
  • Intel и MediaTek объявили о совместной разработке 5G-модема для ПК

    • следующая новость
    Montech представила новые доступные игровые ПК-корпусы Fighter 400 и Fighter 600

    предыдущая новость
    Складной смартфон Huawei Mate X2 дебютирует в 3 квартале 2020 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года Обзор лазерного МФУ Xerox B1022 Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 декабря, 2019

    Сокет Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x

    Продукты новой серии Amazfit T-Rex покажут 1 января

    TSMC могут запретить поставлять 14-нм чипы для Huawei

    Oppo представила свои первые полностью беспроводные наушники Enco Free

    Анонс смартфонов Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro с поддержкой 5G-сетей

    Montech представила новые доступные игровые ПК-корпусы Fighter 400 и Fighter 600

    Мобильные интернет-центры Huawei B311-221 и B535-232 появились в России

    Складной смартфон Huawei Mate X2 дебютирует в 3 квартале 2020 года

    CHUWI выпустит недорогой многофункциональный мини-ПК HeroBox

    В сети появились интересные подробности о первой дискретной видеокарте Intel

    25 декабря, 2019

    Intel разрабатывает инновационную систему охлаждения для ноутбуков

    Xiaomi представила новые смарт-часы в специальной версии Forbidden City

    Samsung тизерит новый таинственный продукт NEON: анонс на CES 2020

    AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE

    Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла

    Беспроводные наушники Oppo Enco Free появились на серии «живых» фото незадолго до анонса

    Samsung готовит пауэрбанк с поддержкой быстрой 25 Вт зарядки

    Nvidia: RTX 2080 Max-Q мощнее консоли следующего поколения

    Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31

    MediaTek представила чипсет Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня

    ССЫЛКИ