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Montech представила новые доступные игровые ПК-корпусы Fighter 400 и Fighter 600

26 декабря 2019, 13:23


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Компания Montech представила новые игровые корпусы Fighter 400 и Fighter 600 по доступной цене. Корпусы относятся к формату mid-tower ATX и оснащены боковой панелью из закалённого стекла, которая выгодно демонстрирует внутреннею компоновку.

Анонс корпусов Montech Fighter 400 и Fighter 600


Модель Fighter 400 оснащена одним 120-мм предустановленным вентилятором с синей LED-подсветкой, тогда как Fighter 600 имеет три 120-мм вентилятора спереди и один в задней части с разноцветной LED-подсветкой. Несмотря на бюджетный сегмент, Fighter 400 и Fighter 600 имеют все возможные альтернативы корпусов более высокого класса.

Анонс корпусов Montech Fighter 400 и Fighter 600


Анонс корпусов Montech Fighter 400 и Fighter 600


Для обеспечения максимального потока воздуха и производительности, оба корпуса имеют пылевые фильтры в верхней и нижней части. На передней панели имеются порты USB 3.0/2.0, разъём для наушников и кнопка питания. Fighter 600 поддерживает радиаторы размером 120/240 мм, тогда как модель Fighter 400 - 120/240/280/360 мм радиаторы. Также возможна поддержка материнских плат типоразмера ATX/Micro ATX/Mini ITX.

Анонс корпусов Montech Fighter 400 и Fighter 600


Анонс корпусов Montech Fighter 400 и Fighter 600


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Оценены Fighter 400 и Fighter 600 в $49 (3 000 руб) и $54 (3 300 руб) соответственно. В продаже новинки появятся в первой половине января 2020 года.



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