РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс смартфонов Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro с поддержкой 5G-сетей

26 декабря 2019, 14:05


Смартфон Honor 8A с большой скидкой

Как и ожидалось, Oppo представила свои флагманские смартфоны серии Oppo Reno3, куда вошли базовый Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro. Обе новинки обладают поддержкой 5G. К тому же, базовый Oppo Reno3 стал первым смартфоном, получившим новейший чипсет MediaTek Dimensity 1000L, тогда как версия Pro оснащена Snapdragon 765G.

Анонс смартфонов Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro


Говоря подробней о характеристиках, Oppo Reno3 Pro получил 6,5-дюймовый «дырявый» OLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей, соотношением 20:9, яркостью 500 нит и частотой обновления 90 Гц. Также дисплей новинки обладает 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10 +.

На его задней панели расположилась четверная камера с основным 48 Мп сенсором, 8 Мп датчиком со сверхширокоугольным объективом с уголом обзора 116 градусов, 13 Мп телефото-объективом и 2 Мп монохромным сенсором. Среди прочих особенностей камеры стоит отметить поддержку 5x гибридного зума и оптическая стабилизация изображения. 32 Мп фронтальная камера разместилась в отверстии, расположенном в верхнем левом углу дисплея.

Ёмкость батареи Oppo Reno3 Pro составляет 4025 мАч с поддержкой 30 Вт быстрой зарядки VOOC 4.0, которая позволит зарядить устройство с 0 до 50% всего за 20 минут. Сама компания уверенна в мощности батареи и поэтому отмечает, что срок её службы при работе в сетях 5G, сопоставим с таковым в 4G. За работу смартфона само собой будет отвечать Android 10 с прошивкой ColorOS 7. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

Анонс смартфонов Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro


Появится Oppo Reno3 Pro в белом, чёрном, синем и красивом градиентном цветах. Цена на версию с 8 Гбайт + 128 Гбайт составит 515 евро (35 000 руб), а версия с 12 Гбайт + 256 Гбайт обойдется в 580 евро (40 000 руб). Продажи начнутся с 10 января. Также смартфон будет доступен в версии Oppo Reno3 Pro Pantone 2020 и появится в классическом синем цвете. Его стоимость за вариант с 8 Гбайт + 128 Гбайт составит 540 евро (37 000 руб).

Анонс смартфонов Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro


Переходя к базовой модели, Oppo Reno3 оснащён 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, но, в отличие от модели Pro, имеет каплевидную монобровь. На задней панели также имеется четверная камера, но её значительным отличием стало наличие 64 Мп основного датчика и 8 Мп датчика со сверхширокоугольным объективом. Остальные датчики представлены 2 Мп макрообъективом и 2 Мп монохромным.

Как уже было отмечено, Oppo Reno3 стал первым смартфоном с чипсетом MediaTek Dimensity 1000L. Данный чипсет включает в себя процессор с 4 ядрами Cortex-A77 и 4 Cortex-A55. Графика представлена Mali-G77. Производитель чипов называет его самым быстрым в мире, поскольку он может достигать производительности до 4,7 Гбит/с и поддерживает весь спектр сетей от 2G до 5G. Имеется и APU 3.0, что делает Reno3 ещё умнее. Прочие характеристики те же, что и у Oppo Reno3 Pro.

Потрясающая скидка на видеокарту Palit Nvidia GeForce RTX 2070


Oppo Reno3 появится в тех же цветах по цене 440 евро (30 000 руб) за версию с 8 Гбайт + 128 Гбайт и 475 евро (32 000 руб) за версию с 12 Гбайт + 256 Гбайт. Продажи стартуют 31 декабря.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших смартфонов 2019 года. За прошедшие 12 месяцев производители выпустили немало интересных смартфонов, в многообразии которых очень легко запутаться. И составленный нами рейтинг лучших смартфонов 2019 года может помочь вам в выборе того или иного гаджета, подходящего именно под ваши нужды. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru".

Читайте также:

  • Складной смартфон Huawei Mate X2 дебютирует в 3 квартале 2020 года
  • Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла
  • Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31
  • Samsung Galaxy S11 может неожиданно получить другое название
  • OnePlus Concept One может действительно оказаться складным смартфоном

    • следующая новость
    Oppo представила свои первые полностью беспроводные наушники Enco Free

    предыдущая новость
    Montech представила новые доступные игровые ПК-корпусы Fighter 400 и Fighter 600

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года Обзор лазерного МФУ Xerox B1022 Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 декабря, 2019

    Сокет Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x

    Продукты новой серии Amazfit T-Rex покажут 1 января

    TSMC могут запретить поставлять 14-нм чипы для Huawei

    Oppo представила свои первые полностью беспроводные наушники Enco Free

    Анонс смартфонов Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro с поддержкой 5G-сетей

    Montech представила новые доступные игровые ПК-корпусы Fighter 400 и Fighter 600

    Мобильные интернет-центры Huawei B311-221 и B535-232 появились в России

    Складной смартфон Huawei Mate X2 дебютирует в 3 квартале 2020 года

    CHUWI выпустит недорогой многофункциональный мини-ПК HeroBox

    В сети появились интересные подробности о первой дискретной видеокарте Intel

    25 декабря, 2019

    Intel разрабатывает инновационную систему охлаждения для ноутбуков

    Xiaomi представила новые смарт-часы в специальной версии Forbidden City

    Samsung тизерит новый таинственный продукт NEON: анонс на CES 2020

    AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE

    Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла

    Беспроводные наушники Oppo Enco Free появились на серии «живых» фото незадолго до анонса

    Samsung готовит пауэрбанк с поддержкой быстрой 25 Вт зарядки

    Nvidia: RTX 2080 Max-Q мощнее консоли следующего поколения

    Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31

    MediaTek представила чипсет Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня

    ССЫЛКИ