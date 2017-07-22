Как и ожидалось, Oppo представила свои флагманские смартфоны серии Oppo Reno3, куда вошли базовый Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro. Обе новинки обладают поддержкой 5G. К тому же, базовый Oppo Reno3 стал первым смартфоном, получившим новейший чипсет MediaTek Dimensity 1000L, тогда как версия Pro оснащена Snapdragon 765G.
Говоря подробней о характеристиках, Oppo Reno3 Pro получил 6,5-дюймовый «дырявый» OLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей, соотношением 20:9, яркостью 500 нит и частотой обновления 90 Гц. Также дисплей новинки обладает 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10 +.
На его задней панели расположилась четверная камера с основным 48 Мп сенсором, 8 Мп датчиком со сверхширокоугольным объективом с уголом обзора 116 градусов, 13 Мп телефото-объективом и 2 Мп монохромным сенсором. Среди прочих особенностей камеры стоит отметить поддержку 5x гибридного зума и оптическая стабилизация изображения. 32 Мп фронтальная камера разместилась в отверстии, расположенном в верхнем левом углу дисплея.
Ёмкость батареи Oppo Reno3 Pro составляет 4025 мАч с поддержкой 30 Вт быстрой зарядки VOOC 4.0, которая позволит зарядить устройство с 0 до 50% всего за 20 минут. Сама компания уверенна в мощности батареи и поэтому отмечает, что срок её службы при работе в сетях 5G, сопоставим с таковым в 4G. За работу смартфона само собой будет отвечать Android 10 с прошивкой ColorOS 7. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.
Появится Oppo Reno3 Pro в белом, чёрном, синем и красивом градиентном цветах. Цена на версию с 8 Гбайт + 128 Гбайт составит 515 евро (35 000 руб), а версия с 12 Гбайт + 256 Гбайт обойдется в 580 евро (40 000 руб). Продажи начнутся с 10 января. Также смартфон будет доступен в версии Oppo Reno3 Pro Pantone 2020 и появится в классическом синем цвете. Его стоимость за вариант с 8 Гбайт + 128 Гбайт составит 540 евро (37 000 руб).
Переходя к базовой модели, Oppo Reno3 оснащён 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, но, в отличие от модели Pro, имеет каплевидную монобровь. На задней панели также имеется четверная камера, но её значительным отличием стало наличие 64 Мп основного датчика и 8 Мп датчика со сверхширокоугольным объективом. Остальные датчики представлены 2 Мп макрообъективом и 2 Мп монохромным.
Как уже было отмечено, Oppo Reno3 стал первым смартфоном с чипсетом MediaTek Dimensity 1000L. Данный чипсет включает в себя процессор с 4 ядрами Cortex-A77 и 4 Cortex-A55. Графика представлена Mali-G77. Производитель чипов называет его самым быстрым в мире, поскольку он может достигать производительности до 4,7 Гбит/с и поддерживает весь спектр сетей от 2G до 5G. Имеется и APU 3.0, что делает Reno3 ещё умнее. Прочие характеристики те же, что и у Oppo Reno3 Pro.
Oppo Reno3 появится в тех же цветах по цене 440 евро (30 000 руб) за версию с 8 Гбайт + 128 Гбайт и 475 евро (32 000 руб) за версию с 12 Гбайт + 256 Гбайт. Продажи стартуют 31 декабря.
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