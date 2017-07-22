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Oppo представила свои первые полностью беспроводные наушники Enco Free

26 декабря 2019, 15:10


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Наряду со смартфонами серии Oppo Reno3, компания представила свои первые полностью беспроводные наушники Oppo Enco Free. Стоит отметить, что дизайн и форм-фактор новинки схож с Apple AirPods. Тем не менее, на фронтальной части зарядного кейса имеется серебряная полоска с логотипом компании и световым индикатором. Зарядка самого кейса осуществляется чрез USB Type-C.

Анонс беспроводных наушников Oppo Enco Free


Сами наушники, как и зарядный чехол, выполнены в белом матовом цвете и оснащены микрофоном с функцией шумоподавления, что обеспечивает лучшее качество звука. Вес Oppo Enco Free составляет около 4,6 г. Особая конструкция динамика обеспечивает превосходное качество звучания на уровне профессионального. Общее время работы наушников составляет 25 часов при подзарядке от кейса.

Кроме того, новинка имеет поддержку Bluetooth с малой задержкой. Оба наушника подключаются к смартфону через Bluetooth одновременно. Сообщается, что это позволяет добиться максимальной синхронности и снизить задержку во время игры на 76% по сравнению с традиционными наушниками Bluetooth.

Анонс беспроводных наушников Oppo Enco Free


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Oppo Enco Free доступны в трёх цветах: белый, чёрный и розовый, а также поставляются с тремя ушными вкладышами разного размера. Цена на новинку составляет $100 (6 000 руб). Версии в белом и чёрном цветах появятся в продаже с 31 декабря 2019 года, а в розовом - 14 февраля 2020.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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