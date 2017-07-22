Наряду со смартфонами серии Oppo Reno3, компания представила свои первые полностью беспроводные наушники Oppo Enco Free. Стоит отметить, что дизайн и форм-фактор новинки схож с Apple AirPods. Тем не менее, на фронтальной части зарядного кейса имеется серебряная полоска с логотипом компании и световым индикатором. Зарядка самого кейса осуществляется чрез USB Type-C.
Сами наушники, как и зарядный чехол, выполнены в белом матовом цвете и оснащены микрофоном с функцией шумоподавления, что обеспечивает лучшее качество звука. Вес Oppo Enco Free составляет около 4,6 г. Особая конструкция динамика обеспечивает превосходное качество звучания на уровне профессионального. Общее время работы наушников составляет 25 часов при подзарядке от кейса.
Кроме того, новинка имеет поддержку Bluetooth с малой задержкой. Оба наушника подключаются к смартфону через Bluetooth одновременно. Сообщается, что это позволяет добиться максимальной синхронности и снизить задержку во время игры на 76% по сравнению с традиционными наушниками Bluetooth.
Oppo Enco Free доступны в трёх цветах: белый, чёрный и розовый, а также поставляются с тремя ушными вкладышами разного размера. Цена на новинку составляет $100 (6 000 руб). Версии в белом и чёрном цветах появятся в продаже с 31 декабря 2019 года, а в розовом - 14 февраля 2020.
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