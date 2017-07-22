Буквально неделю назад стало известно, что США планирует ввести новые ограничения на продажу оборудования компании Huawei. И, похоже, что всё же запреты готовятся вступить в силу. Так, новые меры со стороны правительства Соединенных Штатов поставят под угрозу поставки 14-нм чипов производства TSMC для Huawei.
Несколько стран обвиняют Huawei в том, что она поддерживает тесные связи с военным ведомством Китая, в результате чего её 5G и другие электронные системы стали объектом подозрений. Ране сообщалось, что компании может поставляться не более 10% продуктов американских компаний.
Получается, что 7-нм чипы TSMC составляют лишь 9%, но принимая во внимание 14-нм комплектующие, данный показатель возрастает до 15%. Это означает, что если ограничение вступит в силу, TSMC больше не сможет поставлять 14-нм чипы компании Huawei. В ответ на вопрос о вероятности такого ограничения TSMC отметила, что в настоящее время США не изменит свои правила. Согласно Liberty Times, компания не будет отвечать на данные вопросы, поэтому всё что остается, наблюдать за происходящим.
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