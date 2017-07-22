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Продукты новой серии Amazfit T-Rex покажут 1 января

26 декабря 2019, 16:35


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Huami Technology, известная за свои носимые устройства под брендом Amazfit, сегодня объявила о том, что 1 января готовится запустить новую линейку продуктов, которая получила название Amazfit T-Rex. К сожалению, помимо даты анонс и названия серии ничего больше неизвестно о будущих новинках.

Продукты новой серии Amazfit T-Rex покажут 1 января


Тем не менее, существует вероятность того, после анонса 1 января в Китае, мировой дебют новинок состоится 7 января на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Ранее, генеральный директор Huami Technology, Хуан Ванг (Huang Wang), сообщил, что наряду с наушниками TWS Earbuds компания также представит новую категорию продуктов на презентации во время предстоящей выставки CES 2020.

Также он отметил, что Amazfit TWS Earbuds будут оснащены датчиком сердечного ритма. Эта функция может пригодиться пользователям, которые активно занимаются спортом. Кроме того, стало известно, что устройство также будет иметь функции звукоизоляции и шумоподавления.

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Компания также тизерила новую категорию продуктов, которая разработана для «любителей спорта и фитнеса, и позволит пользователям постоянно совершенствоваться и расширять свои границы».



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