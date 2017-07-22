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Сокет Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x

26 декабря 2019, 17:27


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Предстоящий сокет Intel LGA1200, также известный как H5, вероятно, окажется совместим с более старыми сокетами LGA115x. Это означает, что любой процессорный кулер, совместимый с LGA1156, LGA1155, LGA1150 и LGA1151, будет совместим и с LGA1200. Но всё же, необходимо быть уверенным, что кулер достаточно мощный, чтобы охладить процессоры с высоким TDP, например, Core i9-10900K.

Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x


В частности, известные инсайдеры momomo_us и eUUUK50 опубликовали в сети чертежи LGA1200 и LGA1151. Оказалось, что LGA1200 имеет те же размеры, что и более старая версия. И в целом не было обнаружено существенных отличий, которые могли бы препятствовать установке. В сеть также просочилось изображение LGA1200, показывающее, как Intel использовала пустые биты стекловолоконной подложки, чтобы втиснуть дополнительные 49 контактов, не меняя их размера.

Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x


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Напомним, что сокет LGA1200 дебютирует с процессорами Intel Core Comet Lake 10-го поколения для настольных ПК и материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии. Выход процессоров Intel ожидается во второй половине 2020 года.



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