Линейка смартфонов Huawei Nova получила свою заслуженную популярность среди пользователей. В сети появилась информация, что в будущем Nova может стать отдельным брендом.
Только в этом году компания Huawei выпустила 5 смартфонов разной ценовой категории, относящихся к данной линейке. Согласно неподтвержденной информации, компания разрабатывает умные часы и беспроводные наушники, которые выйдут под брендом Nova. В 2019 году в продажу уже поступила умная колонка, получившая название Nova Mini, поэтому появление беспроводных наушников под этим же брендом можно назвать логичным развитием данной линейки продуктов. Однако пользователей также должна заинтересовать разработка новых умных часов, а также других на данный момент не объявленных «умных» продуктов. У компании Huawei уже есть опыт создания суббренда Honor, в основу которого легла успешная линейка смартфонов Huawei Honor.
Подтверждения данной информации на данный момент нет, однако появление нового независимого бренда Nova может помочь компании Huawei усилить влияние на рынок умных устройств.
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