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Huawei может сделать Nova независимым брендом

26 декабря 2019, 20:48


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Линейка смартфонов Huawei Nova получила свою заслуженную популярность среди пользователей. В сети появилась информация, что в будущем Nova может стать отдельным брендом.

Nova может стать еще одним суббрендом Huawei


Только в этом году компания Huawei выпустила 5 смартфонов разной ценовой категории, относящихся к данной линейке. Согласно неподтвержденной информации, компания разрабатывает умные часы и беспроводные наушники, которые выйдут под брендом Nova. В 2019 году в продажу уже поступила умная колонка, получившая название Nova Mini, поэтому появление беспроводных наушников под этим же брендом можно назвать логичным развитием данной линейки продуктов. Однако пользователей также должна заинтересовать разработка новых умных часов, а также других на данный момент не объявленных «умных» продуктов. У компании Huawei уже есть опыт создания суббренда Honor, в основу которого легла успешная линейка смартфонов Huawei Honor.

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Подтверждения данной информации на данный момент нет, однако появление нового независимого бренда Nova может помочь компании Huawei усилить влияние на рынок умных устройств.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших смартфонов 2019 года. За прошедшие 12 месяцев производители выпустили немало интересных смартфонов, в многообразии которых очень легко запутаться. И составленный нами рейтинг лучших смартфонов 2019 года может помочь вам в выборе того или иного гаджета, подходящего именно под ваши нужды. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru".

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