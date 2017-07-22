РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В сеть утекли подробности о процессорах Intel Core i5-10600 и i3-10300

27 декабря 2019, 09:02


Отличная скидка на процессор Intel Core i3 8300

Серия настольных процессоров Intel 2020 года станет четвёртым воплощением микроархитектуры Skylake. Это значит, что процессоры серии Core 10-го поколения будут выполнены с применением 14-нм техпроцесса, но оптимизированы для работы на более высоких частотах.

Подробности о процессорах Intel Core i5-10600 и i3-10300


Говоря о частотах, до сих пор неизвестна самая высокая частота процессор Core i9-10900K. И, на самом деле, даже неизвестно, выпустит ли Intel версию K. На данный момент можно сказать, что частота в режиме Boost басовой версии составит 5,1 ГГц, что уже впечатляет для процессора с TDP 65 Вт. Также компания может возродить версии F, KF, K или KS.

Подробности о процессорах Intel Core i5-10600 и i3-10300


SSD Kingston Fury 3D KC-S44480-6F с приятной скидкой


Характеристики процессоров серии i5-10600 и i3-10300 были обнаружены инсайдерами _rogame и APISAK соответственно. Так, оба процессора являются базовыми с тактовой частотой в режиме Boost 4,5 у i5-10600 и 4,2 ГГц у i3-10300. Ожидается, что процессоры серии i5-10600 всё будут иметь 6 ядер. Неизвестно, будут ли все они поддерживать Hyper-Threading, но вероятней всего да. В случае процессоров i3-10300 подтверждена поддержка данной технологии, количество ядер составит 4, а количество потоков будет равно 8. Базовая тактовая частота составит 3,7 ГГц, а в случае с i5-10600 данный показатель равен 3,3 ГГц.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Сокет Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x
  • AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE
  • MediaTek представила чипсет Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня
  • В сеть утекли подробности о чипсете Helio G70
  • Процессор Intel Tiger Lake-U засветился в тесте Speed CPU

    • следующая новость
    Анонс D-Link DAP-2680: точка доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE

    предыдущая новость
    Huawei может сделать Nova независимым брендом

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Новогодние подарки от Keysworlds.com: скидки до 35% на программное обеспечение Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов
    Новогодние подарки от Keysworlds.com Лучший SSD Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года Обзор лазерного МФУ Xerox B1022
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 декабря, 2019

    Батарея Realme X50 сможет работать более двух дней

    Анонс D-Link DAP-2680: точка доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE

    В сеть утекли подробности о процессорах Intel Core i5-10600 и i3-10300

    26 декабря, 2019

    Huawei может сделать Nova независимым брендом

    Сокет Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x

    Продукты новой серии Amazfit T-Rex покажут 1 января

    TSMC могут запретить поставлять 14-нм чипы для Huawei

    Oppo представила свои первые полностью беспроводные наушники Enco Free

    Анонс смартфонов Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro с поддержкой 5G-сетей

    Montech представила новые доступные игровые ПК-корпусы Fighter 400 и Fighter 600

    Мобильные интернет-центры Huawei B311-221 и B535-232 появились в России

    Складной смартфон Huawei Mate X2 дебютирует в 3 квартале 2020 года

    CHUWI выпустит недорогой многофункциональный мини-ПК HeroBox

    В сети появились интересные подробности о первой дискретной видеокарте Intel

    25 декабря, 2019

    Intel разрабатывает инновационную систему охлаждения для ноутбуков

    Xiaomi представила новые смарт-часы в специальной версии Forbidden City

    Samsung тизерит новый таинственный продукт NEON: анонс на CES 2020

    AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE

    Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла

    Беспроводные наушники Oppo Enco Free появились на серии «живых» фото незадолго до анонса

    ССЫЛКИ