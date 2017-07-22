Серия настольных процессоров Intel 2020 года станет четвёртым воплощением микроархитектуры Skylake. Это значит, что процессоры серии Core 10-го поколения будут выполнены с применением 14-нм техпроцесса, но оптимизированы для работы на более высоких частотах.
Говоря о частотах, до сих пор неизвестна самая высокая частота процессор Core i9-10900K. И, на самом деле, даже неизвестно, выпустит ли Intel версию K. На данный момент можно сказать, что частота в режиме Boost басовой версии составит 5,1 ГГц, что уже впечатляет для процессора с TDP 65 Вт. Также компания может возродить версии F, KF, K или KS.
Характеристики процессоров серии i5-10600 и i3-10300 были обнаружены инсайдерами _rogame и APISAK соответственно. Так, оба процессора являются базовыми с тактовой частотой в режиме Boost 4,5 у i5-10600 и 4,2 ГГц у i3-10300. Ожидается, что процессоры серии i5-10600 всё будут иметь 6 ядер. Неизвестно, будут ли все они поддерживать Hyper-Threading, но вероятней всего да. В случае процессоров i3-10300 подтверждена поддержка данной технологии, количество ядер составит 4, а количество потоков будет равно 8. Базовая тактовая частота составит 3,7 ГГц, а в случае с i5-10600 данный показатель равен 3,3 ГГц.
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