Компания D-Link представляет новую точку доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE, ориентированную на построение распределенных масштабируемых беспроводных сетей.
D-Link DAP-2680 поддерживает одновременную работу в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая общую скорость беспроводного соединения до 1750 Мбит/с - до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 450 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Точка доступа выполнена в компактном корпусе для настольной, настенной или потолочной установки и оснащена 1 портом 10/100/1000Base-T и тремя внутренними двухдиапазонными 2,4/5 ГГц антеннами с коэффициентами усиления 3,6/4,2 dBi.
Новинка поддерживает технологии PoE (IEEE 802.3at), позволяющие устанавливать устройство в местах, где доступ к локальным источникам электропитания ограничен или отсутствует. А MU-MIMO обеспечивает одновременную передачу независимых потоков данных через разные антенны нескольким устройствам для увеличения пропускной способности беспроводной сети.
Помимо этого точка доступа поддерживает режимы работы AP, WDS, WDS with AP и беспроводной клиент, оптимизацию полосы пропускания и WMM QoS, протоколы шифрования WEP, WPA/WPA2 (Personal/Enterprise), фильтрацию по MAC-адресам, механизм изоляции беспроводного клиента, аутентификацию с помощью внутреннего сервера RADIUS, а также функцию адаптивного портала (Captive Portal). Управление точкой доступа может осуществляться с помощью Web-интерфейса, протоколов SNMP v2c/v3, SSH, SSL и Telnet, а функция AP Array позволяет объединить до 32 точек доступа в общую группу управления.
D-Link DAP-2680 уже доступна для заказа по рекомендованной розничной цене $196.
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