Следующим 5G-смартфоном от Realme станет Realme X50. Новинка получит новейший чипсет Snapdragon 765G, анонс которого состоялся в начале текущего месяца на мероприятии Qualcomm Summit.
Сегодня менеджер по продуктам Realme China Ван Вей Дерек (Wang Wei Derek) опубликовал скриншот на сайте Weibo. На данном скриншоте имеется фраза «После одного дня использования». При этом уровень заряда батареи Realme X50 сохранился на 62%.
Стоит отметить, что неизвестно, насколько активно использовался смартфон в течение этого дня. Чипсеты Qualcomm 7-ой серии известны свой энергоэффективностью и переход на 7-нм техпроцесс определённо сыграл свою роль в этом отношении. В тестах на срок службы батареи результат смартфонов Realme всегда составляет свыше 100 часов, поэтому в Realme X50 не стоит сомневаться.
Говоря о характеристиках, предполагается, что Realme X50 может получить 6,6-дюймовый LCD-дисплей, поддержку технологии быстрой зарядки VOOC 3.0 и сканер отпечатков пальцев, который разместится на боковой грани. Презентация новинки ожидается 7 января.
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