РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Ноутбуки Lenovo ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga появились в России

27 декабря 2019, 12:20


Отличная скидка на процессор Intel Core i3 8300

Компания Lenovo выводит на российский рынок ноутбуки ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga. Причём, если первая новинка представляет собой ноутбук в классическом форм-факторе, то последняя относится к ноутбукам-трансформерам концепции 2-в-1.

Lenovo ThinkPad L13


Lenovo ThinkPad L13 построен на процессоре Intel 10-го поколения и работает под управлением Windows 10 Pro. Новинка использует систему Lenovo ThinkShield с многофакторной аутентификацией с помощью Windows Hello, шторкой веб-камеры для контроля конфиденциальности ThinkShutter, возможностью распознавания лиц и множеством других инструментов, призванных защитить ваш компьютер от несанкционированного доступа и кражи. И в Lenovo называют ноутбук идеальным решением для бизнес-сегмента.

Lenovo ThinkPad L13


В ноутбуке используется 13,3 дюймовый дисплей с тонкими рамками и интегрированной графикой Intel. При этом при выборе конфигурации опционально доступны сенсорный FHD дисплей и ИК-камера, а стоимость ноутбука начинается от 63 990 рублей.

Lenovo ThinkPad L13 Yoga


В свою очередь, Lenovo ThinkPad L13 Yoga представляет собой ноутбук-трансформер с 13,3-дюймовым сенсорным 360-градусным FHD дисплеем с тонкими рамками и поддержкой стилуса ThinkPad Pen Pro. Ноутбук также использует систему Lenovo ThinkShield, оснащается процессором Intel 10-го поколения и работает под управлением Windows 10 Pro.

Lenovo ThinkPad L13 Yoga


Стоимость этой модели начинается от 63 990 рублей.

Lenovo ThinkPad L13 Yoga


SSD Kingston Fury 3D KC-S44480-6F с приятной скидкой




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Getac ZX70-Ex: защищённый планшет для работы в промышленных средах
  • Анонс RedmiBook 13: недорогой ультракомпактный ноутбук с дискретной графикой
  • Владельцы 16-дюймового Apple MacBook Pro обнаружили проблемы со звуком
  • Ноутбуки Lenovo ThinkBook 14 и 15 для бизнеса появились в России
  • Представлены ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 на процессорах AMD Ryzen

    • следующая новость
    MSI представила 27-дюймовый игровой монитор Optix MAG272QR

    предыдущая новость
    Батарея Realme X50 сможет работать более двух дней

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Новогодние подарки от Keysworlds.com: скидки до 35% на программное обеспечение Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов
    Новогодние подарки от Keysworlds.com Лучший SSD Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года Обзор лазерного МФУ Xerox B1022
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 декабря, 2019

    Sony не планирует использовать технологию AMD для реализации трассировки лучей в Playstation 5

    Huawei готовит беспроводные наушники от бренда Nova

    И Huawei Mate X тоже ломается: фото смартфона со сломанным дисплеем

    Платёжный сервис Mir Pay может стать обязательным к предустановке на всех смартфонах в России

    Выход Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition откладывается: компания приносит свои извинения

    MSI представила 27-дюймовый игровой монитор Optix MAG272QR

    Ноутбуки Lenovo ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga появились в России

    Батарея Realme X50 сможет работать более двух дней

    Анонс D-Link DAP-2680: точка доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE

    В сеть утекли подробности о процессорах Intel Core i5-10600 и i3-10300

    26 декабря, 2019

    Huawei может сделать Nova независимым брендом

    Сокет Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x

    Продукты новой серии Amazfit T-Rex покажут 1 января

    TSMC могут запретить поставлять 14-нм чипы для Huawei

    Oppo представила свои первые полностью беспроводные наушники Enco Free

    Анонс смартфонов Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro с поддержкой 5G-сетей

    Montech представила новые доступные игровые ПК-корпусы Fighter 400 и Fighter 600

    Мобильные интернет-центры Huawei B311-221 и B535-232 появились в России

    Складной смартфон Huawei Mate X2 дебютирует в 3 квартале 2020 года

    CHUWI выпустит недорогой многофункциональный мини-ПК HeroBox

    ССЫЛКИ