Компания Lenovo выводит на российский рынок ноутбуки ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga. Причём, если первая новинка представляет собой ноутбук в классическом форм-факторе, то последняя относится к ноутбукам-трансформерам концепции 2-в-1.
Lenovo ThinkPad L13 построен на процессоре Intel 10-го поколения и работает под управлением Windows 10 Pro. Новинка использует систему Lenovo ThinkShield с многофакторной аутентификацией с помощью Windows Hello, шторкой веб-камеры для контроля конфиденциальности ThinkShutter, возможностью распознавания лиц и множеством других инструментов, призванных защитить ваш компьютер от несанкционированного доступа и кражи. И в Lenovo называют ноутбук идеальным решением для бизнес-сегмента.
В ноутбуке используется 13,3 дюймовый дисплей с тонкими рамками и интегрированной графикой Intel. При этом при выборе конфигурации опционально доступны сенсорный FHD дисплей и ИК-камера, а стоимость ноутбука начинается от 63 990 рублей.
В свою очередь, Lenovo ThinkPad L13 Yoga представляет собой ноутбук-трансформер с 13,3-дюймовым сенсорным 360-градусным FHD дисплеем с тонкими рамками и поддержкой стилуса ThinkPad Pen Pro. Ноутбук также использует систему Lenovo ThinkShield, оснащается процессором Intel 10-го поколения и работает под управлением Windows 10 Pro.
Стоимость этой модели начинается от 63 990 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".