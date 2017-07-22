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Выход Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition откладывается: компания приносит свои извинения

27 декабря 2019, 14:23


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Сегодня в официальном аккаунте в Weibo компания Xiaomi принесла свои извинения по поводу задержки выхода смарт-часов Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition. Официальная дата запуска Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition была установлена на декабрь 2019 года. Однако теперь компания заявила, что запуск будет отложен по ряду причин. Среди них: улучшение работы пользовательского интерфейса и недостаточный объём складских запасов.

Выход Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition откладывается


Сообщается, что новая дата запуска смарт-часов назначена на февраль 2020 года. Это достаточное время, чтобы уладить все проблемы, а также указывает на то, что Xiaomi ожидает высокие продажи устройства, даже несмотря на то, что оно выйдет в ограниченном количестве.

Выход Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition откладывается


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Напомним, что Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition по функционалы схожи с оригинальной версией смарт-часов, но имеют более классический и элегантный дизайн. Они изготовлены из изогнутого со всех четырёх сторон сапфирового стекла, по краям идёт рамка из нержавеющей стали 9H и ремешки выполнены из того же материала. Стоимость на Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition составит $285 (18 000 руб).



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