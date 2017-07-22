Платёжное приложение Mir Pay, которое является отечественным аналогом Samsung Pay или Apple Pay, может стать обязательным к предустановке на смартфоны россиян, согласно недавно принятому закону, сообщают «Известия».
В частности, на совещании в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обсуждалась возможность включения отечественного приложения в список обязательных для установки производителями смартфонов. Как и зарубежные аналоги, Mir Pay позволит оплачивать покупки с помощью смартфонов, оснащенных NFC-модулем, просто приложив их к терминалу.
Известно, что существует ещё одно приложение, которое называется «Привет, Мир!». В нём содержится информация о текущих акциях отечественной платежной системы. Но пока неизвестно, будут ли оно включено в список обязательных, или же речь шла исключительно о Mir Pay.
Закон об обязательной предустановке российского ПО был принят в начале декабря, а 1 июля 2020 он вступит в силу. Стоит отметить, что в данном случае речь идёт не только о смартфонах, а также о компьютерах и смар-телевизорах.
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