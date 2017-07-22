Не так давно стартовали продажи складного смартфон Huawei Mate X, а также известно, что компания уже работает над его обновлённой версией, которая названа Mate Xs, и вторым поколением Mate X2. Сегодня в сети появились изображения текущей модели со сломанным гибким дисплеем.
На данный момент неизвестно, что же произошло с Huawei Mate X. И стал ли причиной поломки человеческий фактор, либо же технические недостатки. Можно лишь предположить, что смартфон, вероятно, упала или же подвергся воздействию каких-либо острых предметов. Но учитывая, что в сети ни разу не появлялось сообщений, касающихся поломки смартфона, вероятней всего, устройство было повреждено из-за ошибки пользователя.
Тем не менее, критикуют дизайн смартфона, а именно то, что он складывается наружу. Получается, что гибкий дисплей всегда находится на виду, и само собой, существует значительный риск повредить его, если устройство случайно упадет. Ожидается, что в ближайшее время может появиться более подробная информация.
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