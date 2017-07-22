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И Huawei Mate X тоже ломается: фото смартфона со сломанным дисплеем

27 декабря 2019, 15:55


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Не так давно стартовали продажи складного смартфон Huawei Mate X, а также известно, что компания уже работает над его обновлённой версией, которая названа Mate Xs, и вторым поколением Mate X2. Сегодня в сети появились изображения текущей модели со сломанным гибким дисплеем.

Huawei Mate X со сломанным дисплеем появился на изображениях


На данный момент неизвестно, что же произошло с Huawei Mate X. И стал ли причиной поломки человеческий фактор, либо же технические недостатки. Можно лишь предположить, что смартфон, вероятно, упала или же подвергся воздействию каких-либо острых предметов. Но учитывая, что в сети ни разу не появлялось сообщений, касающихся поломки смартфона, вероятней всего, устройство было повреждено из-за ошибки пользователя.

Huawei Mate X со сломанным дисплеем появился на изображениях


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Тем не менее, критикуют дизайн смартфона, а именно то, что он складывается наружу. Получается, что гибкий дисплей всегда находится на виду, и само собой, существует значительный риск повредить его, если устройство случайно упадет. Ожидается, что в ближайшее время может появиться более подробная информация.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших смартфонов 2019 года. За прошедшие 12 месяцев производители выпустили немало интересных смартфонов, в многообразии которых очень легко запутаться. И составленный нами рейтинг лучших смартфонов 2019 года может помочь вам в выборе того или иного гаджета, подходящего именно под ваши нужды. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru".

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