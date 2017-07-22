Сегодня стало известно, что 24 декабря компания Huawei подала заявку на товарный знак Huawei NovaBuds в Европейское патентное ведомство. Стоит отметить что, данная торговая марка всё ещё ожидается своего рассмотрения.
С точки зрения патента, Huawei Nova Balls должны стать полностью беспроводными наушниками, оснащенными поддержкой Bluetooth. К сожалению никакой подробной информации пока нет. Однако это не первый беспроводные наушники компании. Ранее Huawei выпустила несколько моделей и все они получили довольно хорошие отзывы. Например, не так давно были представлены полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3.
По части их характеристик напомним, что в их основе лежит чипсет Kirin A1, который обеспечивает на 30% более высокую производительность, чем Apple AirPods. А также он потребляет на 50% меньше энергии. Каждый наушник оснащён аккумулятором ёмкостью 30 мАч, что обеспечивает до 4 часов воспроизведение музыки. А при зарядке от зарядного кейса время работы составляет до 20 часов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".