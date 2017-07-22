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Sony не планирует использовать технологию AMD для реализации трассировки лучей в Playstation 5

27 декабря 2019, 17:17


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В грядущем году нас ожидает появление новых консолей от Sony и Microsoft: Playstation 5 и Xbox. Согласно имеющейся информации оба производителя при производстве новинок будут работать с комплектующими от AMD.

Sony не планирует использовать технологию AMD для реализации трассировки лучей в Playstation 5


В сети появилась информация о четырех новых чипах, носящих кодовое название Sparkman, Arden, Oberion и Ariel. Первые два чипа из списка, согласно имеющимся слухам, имеют отношение к Xbox, а Oberion и Ariel -к Playstation 5. Стоит отметить, что в описании новых чипов у Sparkman и Arden есть упоминание технологии трассировки лучей и затенения с переменной скоростью, в то время как у Oberion и Ariel в описании такой функции нет, из чего можно сделать вывод, что Sony не планирует использовать технологию AMD для реализации трассировки лучей в новой консоли. Также недавно в сети появилась информация, что консоли схожи по заложенным характеристикам, однако экземпляр от Sony оказался несколько мощнее устройства от Microsoft. По мнению специалистов, данное преимущество обусловлено более развитым аппаратным и программным обеспечением.

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На данный момент нет точной информации о новых консолях, однако в сети появляется все больше слухов о них. Новинки от Sony и Microsoft появятся в продаже в 2020 году.



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