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Раскрыты характеристики 11 процессов семейства Intel Comet Lake-S

28 декабря 2019, 11:44


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В сеть утекла полная информация о процессорах семейства Comet Lake-S. Всего в список попало 11 процессоров, три из которых получили 125 Вт TDP и восемь - 65 Вт TDP.

Раскрыты характеристики 11 процессов семейства Intel Comet Lake-S


Флагманом нового семейства процессоров стал Intel Core i9-10900K. Новинка получила в свое распоряжение 10 ядер/20 потоков при TDP 125 Вт. Новый процессор имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и 5,1 ГГц в режиме одноядерного ускорения, однако, используя технологию Turbo Boost Max 3.0, новинка может повысить тактовую частоту до 5,2 ГГц в одноядерном режиме и 4,9 ГГц в многоядерном режиме. Также Core i9-10900K получил в свое распоряжение новую технологию Thermal Velocity Boost, использование которой позволит достичь в одноядерном режиме тактовой частоты 5,3 ГГц. Тем не менее, объявленный TDP процессора 125 Вт дает понять, что новинка требует оснащение дорогостоящей системой охлаждения, на данный момент нет информации о рекомендуемых характеристиках, предъявляемых к системе охлаждения нового процессора.

Раскрыты характеристики 11 процессов семейства Intel Comet Lake-S


Помимо флагманского процессора высоким TDP 125 ВТ в новой линейке обладают процессоры Intel Core i7-10700K и Intel Core i5-10600K. Так Core i7-10700K представляет собой 8-ядерный/16-потоковый процессор с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц и 5,1 ГГц в одноядерном режиме при использовании функции Turbo Boost Max 3.0 и 5,0 ГГц без ее использования. Новинка способна заменить на рынке процессор Core i9-9900K, тактовая частота которого в многоядерном режиме лишь на 100 МГц выше, чем у процессора нового семейства. Intel Core i5-10600K получил в свое распоряжение 6 ядер/12 потоков с базовой тактовой частотой 4,1 ГГц, новинка может ускориться в режиме одноядерного ускорения до 4,8 ГГц и до 4,5 ГГц в режиме многоядерного ускорения. Оставшиеся представители нового семейства получили TDP 65 Вт, к ним относятся процессоры Core i9, Core i7, Core i5 и Core i3.

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Появление процессоров семейства Comet Lake-S ожидается в 2020 году. К сожалению информации о стоимости новинок на данный момент нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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