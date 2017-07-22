Сообщается, что ASRock неожиданно опубликовала страницу, посвящённую видеокарте Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC и ненадолго раскрыла все технические характеристики будущей видеокарты.
Так, Radeon RX 5600 XT получит 2304 потоковых процессора, а это означает использование той же архитектуры Navi 10, что и у Radeon RX 5700. Видеокарта будет оснащена 6 Гбайт памяти GDDR6 на 192-разрядной шине с эффективной частотой 12 ГГц. Radeon RX 5600 XT способен обеспечить пропускную способность памяти до 288 Гбайт/с, что на 35,5% ниже, чем у Radeon RX 5700.
Базовая тактовая частота Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC составит 1235 МГц, игровая частота равна 1460 МГц, а частота в режиме Boost - 1620 МГц. Как следует из названия модели, видеокарта поставляется с заводским разгоном, поэтому невозможно угадать эталонные характеристики. ASRock также не указала TDP, но, учитывая более низкие тактовые частоты, она должна потреблять меньше энергии, чем Radeon RX 5700.
Размеры видеокарты равны 240,6 х 126,5 х 53 мм. Также Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC будет оснащена одним портом HDMI 2.0b и тремя выходами DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC 1.2a.
Таким образом, Radeon RX 5600 XT представляет собой версию Radeon RX 5700 с более низкой тактовой частотой, с более медленной памятью и существенно ограниченной шиной памяти. Ожидается, что Radeon RX 5600 XT дебютирует на выставке CES 2020, которая пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".