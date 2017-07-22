В России стартовали продажи улучшенной версии плеера FiiO M11 Pro. Новинка поддерживает форматы высокого разрешения PCM 384 кГц и native DSD256, а также более распространенные DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, WMA Lossless, Apple Lossless, MP3, OGG, WMA и AAC.
FiiO M11 Pro оснащается двумя аудиофильскими ЦАП AK4497EQ и мощным центральным процессором Exynos 7872, обеспечивающим высокую скорость работы устройства. Он может работать как USB-ЦАП и как высококачественный Bluetooth-усилитель со значительно улучшенной частотной характеристикой, меньшими искажениями, уровнем шума и помех, по сравнению с типичными Bluetooth-устройствами. Помимо этого, плеер имеет возможность передачи аудио по Wi-Fi.
Производитель увеличил встроенную память плеера до 64 Гбайт. Причём благодаря картам microSD её можно увеличить ещё на 2 Тбайт. Ёмкость аккумулятора выросла с 3800 до 4370 мАч, а вместе с тем увеличилось и время автономной работы плеера - до 9,5 часов в режиме воспроизведения. При этом поддержка быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и MediaTek Pump Express позволяет зарядить плеер за 2,5 часа.
Рекомендуемая розничная цена FiiO M11 Pro на российском рынке составляет 52 950 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".