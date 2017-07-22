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Аудиофильский плеер FiiO M11 Pro добрался до России

30 декабря 2019, 10:23


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В России стартовали продажи улучшенной версии плеера FiiO M11 Pro. Новинка поддерживает форматы высокого разрешения PCM 384 кГц и native DSD256, а также более распространенные DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, WMA Lossless, Apple Lossless, MP3, OGG, WMA и AAC.

Аудиофильский плеер FiiO M11 Pro добрался до России


FiiO M11 Pro оснащается двумя аудиофильскими ЦАП AK4497EQ и мощным центральным процессором Exynos 7872, обеспечивающим высокую скорость работы устройства. Он может работать как USB-ЦАП и как высококачественный Bluetooth-усилитель со значительно улучшенной частотной характеристикой, меньшими искажениями, уровнем шума и помех, по сравнению с типичными Bluetooth-устройствами. Помимо этого, плеер имеет возможность передачи аудио по Wi-Fi.

Аудиофильский плеер FiiO M11 Pro добрался до России


Производитель увеличил встроенную память плеера до 64 Гбайт. Причём благодаря картам microSD её можно увеличить ещё на 2 Тбайт. Ёмкость аккумулятора выросла с 3800 до 4370 мАч, а вместе с тем увеличилось и время автономной работы плеера - до 9,5 часов в режиме воспроизведения. При этом поддержка быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и MediaTek Pump Express позволяет зарядить плеер за 2,5 часа.

Аудиофильский плеер FiiO M11 Pro добрался до России


Рекомендуемая розничная цена FiiO M11 Pro на российском рынке составляет 52 950 рублей.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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