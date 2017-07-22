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Складной смартфон Samsung могут представить гораздо раньше

30 декабря 2019, 11:15


Грандиозная скидка на смартфон Samsung Galaxy A70

Уже довольно давно в сети появляется информация о том, что Samsung работает над следующим складным смартфоном. И, согласно новым отчётам, новый смартфон компании получит форму раскладушки.

Складной смартфон Samsung могут представить гораздо раньше


Но самым интересным является неожиданная дата запуска будущей новинки. В частности, сообщается, что складной смартфон будет представлен в феврале, перед запуском смартфонов серии Galaxy S11. В настоящее время компания ведёт переговоры с тремя ведущими операторами мобильной связи в своей стране.

Ожидается, что Samsung может поделиться более подробной информацией об указанном смартфоне, а также информацией о глобальном запуске во время своего мероприятия Unpacked, которое состоится в США в середине февраля. Пока известно не так много о смартфоне, но предполагается, что устройство будет иметь 6,7-дюймовый дисплей и в сложенном состоянии будет превращаться в небольшой квадрат.

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Говоря о стоимости, по сравнению с текущим Galaxy Fold, который стоит $2 000 (124 000 руб), новинка будет доступная по цене $1 000 (62 000 руб). Похоже, Samsung спешит выпустить свой новый складной смартфон, так как его конкурент Huawei готовится выпустить сразу два подобных девайса в начале следующего года, а Motorola также собирается начать продажи своего Motorola Razr.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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