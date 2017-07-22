Уже довольно давно в сети появляется информация о том, что Samsung работает над следующим складным смартфоном. И, согласно новым отчётам, новый смартфон компании получит форму раскладушки.
Но самым интересным является неожиданная дата запуска будущей новинки. В частности, сообщается, что складной смартфон будет представлен в феврале, перед запуском смартфонов серии Galaxy S11. В настоящее время компания ведёт переговоры с тремя ведущими операторами мобильной связи в своей стране.
Ожидается, что Samsung может поделиться более подробной информацией об указанном смартфоне, а также информацией о глобальном запуске во время своего мероприятия Unpacked, которое состоится в США в середине февраля. Пока известно не так много о смартфоне, но предполагается, что устройство будет иметь 6,7-дюймовый дисплей и в сложенном состоянии будет превращаться в небольшой квадрат.
Говоря о стоимости, по сравнению с текущим Galaxy Fold, который стоит $2 000 (124 000 руб), новинка будет доступная по цене $1 000 (62 000 руб). Похоже, Samsung спешит выпустить свой новый складной смартфон, так как его конкурент Huawei готовится выпустить сразу два подобных девайса в начале следующего года, а Motorola также собирается начать продажи своего Motorola Razr.
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