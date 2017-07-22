Известно, что не так давно Xiaomi выпустила смарт-часы под собственным брендом. На этот раз компания анонсировала очередные смарт-часы, которые получили название Xiaomi Watch Color.
Прежде всего, судя по названию, новинка получит яркие разноцветные ремешки. И хотя анонс состоялся, к сожалению, компания не раскрыла подробностей о Xiaomi Watch Color, включая характеристики и стоимость. Тем не менее, Xiaomi подтвердила, что смарт-часы будут доступны для покупки с 3 января.
Если верить слухам, то данная новинка будет иметь такой же набор функций и спецификаций, что и Huami Amazfit GTR. И если это так, то Xiaomi Watch Color буду оснащены 1,39-дюймовым дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселей, а также различными датчиками, включая датчик частоты сердечных сокращений, акселерометр, барометр, а также такие функции, как водонепроницаемость и другие. Более подробная информация ожидается в ближайшие дни.
Между тем есть также сообщения о том, что компания готовится выпустить новые Xiaomi Watch Pro, которые будут поставляться с круглым циферблатом, в отличие от стандартных Xiaomi Watch, дизайн которых аналогичен Apple Watch.
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