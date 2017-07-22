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Смартфон nubia Z20 с двумя экранами появился в России

30 декабря 2019, 13:23


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В России стартовали продажи необычного смартфона nubia Z20 с двумя дисплеями и мощными камерами.

nubia Z20 с двумя экранами появился в России


О начале продаж гаджета заявил эксклюзивный дистрибьютор смартфонов nubia в России - MERLION. Смартфон отличается от конкурентов наличием сразу двух дисплеев - основного 6,42-дюймового экрана с загнутыми краями без вырезов и второго 5,1-дюймового дисплея на тыльной панели. Оба экрана построены на AMOLED-панели с Full HD+ разрешением 2000x3200 пикселей.

Благодаря двум экранам у смартфона нет селфи-камеры. Её роль выполняет основная тройная камера, которая включает в себя три модуля: 48 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп с объективом с трёхкратным зумом и 16 Мп со сверхширокоугольным объективом.

nubia Z20 построен на флагманском чипсете Snapdragon 855 Plus, дополняемом 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти. Он работает под управлением Android 9.0 и комплектуется аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с функцией быстрой зарядки. А на обоих боковых гранях аппарата расположено по сканеру отпечатков пальцев.

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nubia Z20 с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти доступен россиянам за 39 990 рублей, а в январе на рынок выйдет смартфон с увеличенным до 512 Гбайт объёмом встроенной памяти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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