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Apple планирует выпустить игровой компьютер в 2020 году

30 декабря 2019, 14:23


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Игровой рынок находится на подъёме, и в этом году Apple активно пытается показаться себя на нём. По слухам, в 2020 году компания готовится представить игровой компьютер. И по традиции Apple, стоить такая новина будет в районе $5000 (309 000 руб).

Apple планирует выпустить игровой компьютер в 2020 году


Как и в случае со всеми свежими новостями, на данный момент деталей мало. Неизвестно, будет ли игровой компьютер Apple представлять собой iMac «всё в одном», MacBook Pro с большим экраном или же что-то в стиле Mac Pro. По слухам, компания представит свою новинку на выставке WWDC в июне 2020 года, поэтому ещё есть как минимум полгода.

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Пока нет официальной информации, нельзя точно сказать насколько это правда. Apple может быть заинтересована в игровых компьютерах, но учитывая совсем небольшую поддержку игр в macOS, вряд ли этой новинкой станет MacBook Gaming Edition. Тем не менее, новый Mac Pro может похвастаться самой мощной графикой на рынке. Возможно, компания адаптирует программное обеспечение для игр, чтобы захватить большую часть игрового рынка.



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