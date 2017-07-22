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Врач-кардиолог подал в суд на Apple из-за функции ЭКГ в Apple Watch

30 декабря 2019, 15:10


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Apple уже довольно давно превратила свои смарт-часы в нечто большее, чем просто расширение для смартфона. Вдохновлённая сообщениями о спасённых жизнях данным девайсом, компания продолжила развитие функций, которые улавливают признаки проблем со здоровьем и оповещают об этом пользователя.

Врач-кардиолог подал в суд на Apple из-за функции ЭКГ в Apple Watch


Последней разработкой является функция обнаружения мерцательной аритмии, которая благодаря комбинации новых датчиков и алгоритмов может предупреждать пользователей в случае обнаружения нарушения сердцебиения. Как и следовало ожидать, были положительные сообщения об этой функции, но один врач подал в суд на компанию.

В частности, кардиолог медицинского факультета Нью-Йоркского университета доктор Джозеф Визель (Joseph Wiesel) подал иск против Apple в федеральный суд Бруклина, утверждая, что компания сознательно и преднамеренно нарушила его патент. Он утверждает, что обратился к компании в сентябре 2017 года, чтобы сообщить им о своём патенте. По его словам, в переговорах ему было отказано, и поэтом теперь он требует либо выплаты вознаграждения, либо запрета на использование данной функции без получения его разрешения на то.

Патент, о котором идёт речь, говорит о «способе и устройстве для обнаружения мерцательной аритмии» и не содержит явных упоминаний смарт-часов. Тем не менее, в нём отмечается устройство с чипом, которое может крепиться к частям тела человека и обрабатывать информацию. Конечно, суд будет решать, распространяется ли патент на конкретную реализацию Apple Watch.

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Обнаружение мерцательной аритмии, возможно, не является главной особенностью Apple Watch, но сыграло большую роль в продажах устройства. Apple даже провела исследования эффективности технологии и уже планирует расширить функции здравоохранения, которые позволят обнаруживать более широкий спектр нарушений. И данная неприятна ситуация может иметь негативные последствия для компании.



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