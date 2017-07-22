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TCL представит новое поколение Mini-LED телевизоров на CES 2020

30 декабря 2019, 15:55


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Компания TCL объявил о том, что готовится представить новое поколение Mini-LED телевизоров в рамках предстоящей выставки CES 2020. Стоит отметить, что это может поставить под угрозу доминирующее положение LG OLED.

TCL представит новое поколение Mini-LED телевизоров на CES 2020


Напомним, что Mini-LED телевизоры используют меньшие светодиоды, которые позволяют более точно контролировать подсветку телевизора. Хотя они не предлагают попиксельное управление яркостью, как OLED, но Mini-LED обладают более высокой яркостью.

По словам TCL, технология Mini-LED будет сочетаться с их запатентованной технологией Quantum Contrast, предоставляя «новый стандарт качества телевизионного изображения». «TCL рада присутствовать на таком грандиозном событии и готова поделиться новейшими разработками и своим виденьем отрасли в эпоху искусственного интеллекта и Интернета вещей», - сообщает Кевин Ванг (Kevin Wang), генеральный директор TCL Industrial Holdings и TCL Electronics.

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«TCL стремится предложить более широкий ассортимент продукции для удовлетворения потребностей потребителей и предоставления им лучшего, более персонализированного опыта. Как и все наши продукты, я надеюсь, что эта новая линейка телевизоров улучшит жизнь и принесёт радость в каждый дом».



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