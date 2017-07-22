Samsung объявила, что в рамках предстоящей выставки CES 2020 представит широкий спектр проектов, над которыми работает в рамках своей программы C-Lab. Одной из новинок станет интересный проект SelfieType.
Сообщается, что проект SelfieType использует ИИ-алгоритмы и фронтальную камеру для работы в качестве виртуальной клавиатуры. Иными словами, вы сможете набирать текст виртуально, не прикасаясь к экрану устройства. На официальном веб-сайте Samsung говорится, что SelfieType не требует дополнительного оборудования и легко адаптируется к различным мобильным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки.
Таким образом, вполне вероятно, что после завершения проекта и его готовности к коммерческому распространению Samsung может продать эту функцию другим производителям смартфонов. Подобным функционалом обладает Smart Cast от Lenovo. Но Samsung SelfieType не требует дополнительного оборудования или проекции клавиатуры. Таким образом, алгоритм должен быть надёжным, чтобы избежать неточных вводов.
Само собой, как уже отмечалось, Samsung готовит большое количество новинок, которые представит на выставке CES 2020. Более подробная информация о SelfieType также появится на данном мероприятии.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".